Por ciberataque en Brasil, posponen una semana el ingreso terrestre

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

El gobierno de Brasil dispuso ayer la postergación por una semana la entrada en vigencia de las normas sanitarias para los viajeros que ingresen al país que estaban previstas en la disposición de ese país N° 661. El motivo será detallado en una nueva disposición que saldrá en las próximas horas. Pero ayer se explicó que la postergación se debió en gran medida al ciberataque a los sitios web, aplicaciones y sistemas del Ministerio de Salud durante la madrugada de ayer. La noticia generó mucha incertidumbre entre el público misionero que había proyectado pasar hacia el vecino país o realizar reservas para pasar los próximos días hacia las playas.



El secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Rodrigo Cruz, quien habló ayer con la prensa del vecino país en el Ministerio de Salud, detalló que sitio web del Ministerio de Salud y la página y aplicación ConnectSUS, que proporciona el Certificado Nacional de Vacunación Covid-19, habían sido pirateados.



La página del ministerio ahora está funcionando nuevamente, pero aún no es posible acceder a los datos sobre la vacuna Covid-19, proporcionada por ConnectSUS.



También se vio afectado el e-SUS Notifica, que recibe notificaciones de estados y municipios sobre el síndrome gripal sospechado y confirmado del Covid-19. Otro sistema afectado fue el Programa Nacional de Inmunizaciones (SI-PNI).



“El equipo de DataSUS está evaluando la restauración de la base de datos, pero todavía no tenemos una fecha límite. Como medida de precaución, vamos a publicar una ordenanza posponiendo por siete días el inicio de las reglas que comenzarían mañana”, dijo Cruz. Explicó que la ordenanza se publicará en una edición adicional del Diario Oficial de la Union.



Según el secretario, el objetivo es evitar que los brasileños que ya se encuentran viajando al exterior resulten perjudicados por no poder descargar los documentos que acrediten la vacunación contra el Covid-19.



Agregó que el ministerio y el servicio en la nube (almacenamiento de datos) tienen una política de respaldos (copias de respaldo).



Hasta el momento no trascendió cual serán los requisitos para ingresar a territorio brasileño o si la apertura de la frontera terrestre también se postergará por una semana.



Reglas de salud

Las nuevas normas sanitarias que entrarían en vigor hoy establecían que para ingresar a Brasil, los viajeros deberán presentar prueba de vacunación completa contra el covid-19, y la aplicación de la última dosis o dosis única debe haber tenido lugar al menos 14 días antes de la salida. Como opción se iba a requerir una prueba de RT-PCR negativa realizada dentro de las 72 horas anteriores o una prueba de antígeno negativa realizada 24 horas antes, según recordó el sitio agencia brasil.



Los agentes inmunizantes utilizados deben ser aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) o por las autoridades sanitarias del país donde el viajero recibió la dosis.



Los pasajeros no vacunados, además de presentar los resultados de las pruebas, deben someterse a una cuarentena de cinco días en la ciudad que figura como destino final en la declaración de salud del viajero. Al final de la cuarentena, se requerirá una nueva RT-PCR o prueba de antígeno. Si el resultado es positivo, el pasajero permanece en cuarentena. Si es negativo, podrá circular con normalidad por el país.

Ya se ofrecen paquetes

Aunque todavía hay dudas sobre la apertura terrestre para pasar a Brasil, algunas agencias locales habían comenzado a ofrecer sus paquetes hacia las playas del vecino país. Lo hicieron con partidas previstas desde el 4 de enero. Los paquetes se ofrecían hasta ayer a través del sitio web de la empresa desde 48.000 pesos por persona por un paquete de 7 noches a Ponta do Papagaio. En tanto otro destino clásico como Camboriú se ofrecía por siete noches a 58.000 pesos por persona.



En tanto desde la empresa Viaturex comentaron a El Territorio que por la demora en la apertura terrestre decidieron no ofrecer paquetes turísticos a Brasil en enero y febrero. Ante la incertidumbre de los permisos por la pandemia desde la empresa comentaron que se enfocaron en destinos nacionales como Mendoza, Salta y el Sur Argentino. En tanto para marzo sí proyectan excursiones a Brasil, porque ya tienen consultas de grupos de jubilados interesados en esas fechas. Por otro lado las empresas de transportes se mantienen alertas hasta que salga la resolución que las habilite a ofrecer servicios por el país vecino. Desde la firma Río Uruguay confirmaron a El Territorio que ofrecerán servicios de transporte hacia la zona balnearia del sur brasileño, pero aguardarán la autorización formal. “Vamos a tener servicios a Meia Praia, Camboriú, Torres, toda la zona balnearia, vamos a tener unidades nuevas para los viajes pero aún esperamos la autorización oficial para poder hacer los viajes”, comentó ayer Darío Skrabiuk propietario de la empresa. El directivo comentó en tanto, que en los últimos días las consultas sobre los viajes fueron constantes, lo que demuestra un gran interés de los misioneros por poder viajar hacia las playas brasileñas.

Muchas reservas de departamentos en Bombinhas

Joselo Saravia, misionero y propietario de una agencia inmobiliaria en Brasil, comentó que a pesar de las fronteras cerradas en el último mes hubo muchas reservas de Argentinos que buscaron asegurarse un lugar para sus vacaciones en el vecino país. El empresario en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radiactiva FM, se mostró feliz por la pronta apertura de las fronteras terrestres para el mayor ingreso de argentinos. También comentó que la inflación afectó varios precios que se ofrecen en reales para este próximo verano.



“Estamos felices porque ya se va a poder ingresar por vía terrestre al país, era algo muy esperado. Muchos argentinos nos venían consultando y cuando se supo que Brasil autoriza el ingreso me llamó muchísima gente porque hay mucho interés en poder venir en las vacaciones”, comentó Saravia, antes de conocer ayer una nueva demora en la autorización del ingreso terrestre. Agregó que ya antes de la autorización “muchos argentinos estuvieron reservando departamentos y hoy ya hay muchos argentinos por aquí”. Y detalló para tener en cuenta que “un departamento que pueden compartir hasta 6 personas con dos baños, cercano a la playa cotiza a unos 400 reales (14.800 pesos) por día”.



Apuntó en tanto que “al igual que en muchos países en el mundo, Brasil también sufrió el impacto de la pandemia y la inflación”, detalló. Entre otros precios comentó que un almuerzo por persona se ofrece desde unos 30 reales (1.100 pesos) en un restaurante, una pizza entre 50 ($1850) y 60 reales ($2.200), una caipirinha en la playa unos 14 reales ($518). Vale recordar que el tipo de cambio a tener en cuenta es 1 real por 37 pesos.