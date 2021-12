Imputaron por intento de femicidio al joven detenido en pleno ataque sexual

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

El viaje fue el mismo que el día anterior. Pedro Alejandro N. (26) llegó en la parte trasera del patrullero y caminó velozmente los dos metros de vereda sobre la calle Pedro Méndez para ingresar al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. Estaba, otra vez, con el rostro tapado con su propia remera, las esposas en su muñeca y flanqueado por dos efectivos de la Policía de Misiones.



El joven es el acusado de abusar e intentar matar a una estudiante de 21 años en su propio departamento el último domingo. Fue detenido in fraganti y aún no saben cómo ingresó a ese lugar para someter a la joven.



Antes de las 8 estuvo en sede judicial para completar la audiencia indagatoria ante el juez Miguel Mattos, quien lleva adelante la investigación. Según pudo saber El Territorio en base a diferentes fuentes consultadas, designó un abogado particular y a la hora de dar su versión de los hechos, prefirió abstenerse de declarar.



El silencio, como se sabe, no puede ser considerado como un elemento en su contra.



Una hora y media estuvo en el lugar, para luego volver a hacer el mismo recorrido de vuelta, esta vez con una grave acusación sobre sus espaldas: la Justicia lo imputó por femicidio en grado de tentativa y delito contra la integridad sexual. Afuera lo esperaban su mamá y su abuela, apesadumbradas y desesperadas.



Como informó este medio en la víspera, la audiencia estaba pactada para el jueves, pero con el acusado en el lugar no se pudo llevar a cabo debido a que las instalaciones no tenían luz.



El implicado por ahora seguirá detenido, mientras que las autoridades judiciales esperan nuevos elementos para incorporar al expediente. Uno de ellos son los estudios médicos, que van a dar detalles del abuso que sufrió la víctima; el otro es el informe del análisis de las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos, para establecer cómo ingresó el acusado al lugar.



Ambas cuestiones podrían agravar su situación procesal.



La víctima declaró en su denuncia ante la Policía que no conocía al agresor y que éste apareció de repente encima suyo mientras descansaba. Según reconstruyeron al momento los pesquisas, el hombre habría ingresado por la puerta principal del departamento, debido a que cuando las comisiones policiales llegaron al departamento, ésta no estaba trabada con llave.



El lugar donde vivía la joven es un edificio sobre la avenida Lavalle. Se trata de un edificio muy seguro, con un portón frontal que tiene a su vez una puerta por la que ingresan y salen los inquilinos. Varios vecinos, que prefirieron no hacer declaraciones públicas ni revelar su identidad, expresaron que la única forma de acceder es con llaves e incluso no hay picaporte del lado de afuera, el que da a la calle. De todas formas, la administración pidió extremar aún más las medidas de seguridad ante el hecho.



Los especialistas también analizan dos teléfonos celulares y una computadora que fue hallada en la escena.



Los hechos

Los sucesos investigados ocurrieron el domingo 5 de diciembre, cerca las 5 de la madrugada. Patrullas de las comisarías Decimosexta y Segunda que estaban haciendo operativos en la vía pública por el cierre de los boliches acudieron al edificio Lavalle ante un llamado del 911.



Según pudo establecer, unos vecinos de la joven escucharon en medio de la noche varios ruidos provenientes de la habitación y decidieron llamar a la Policía. “Gritos, golpes y hasta arcadas”, manifestaron. Fueron situaciones de mucho terror, al punto que se atrincheraron contra la puerta por miedo a que ingresen a su casa.



Las comisiones sólo pudieron entrar con la colaboración de otro inquilino que bajó a abrirles y fueron guiadas hasta el piso donde estaba ocurriendo el hecho. Una vez allí la comisión policial golpeó la puerta sin respuestas hasta que decidió irrumpir por la fuerza.



Fue entonces cuando se toparon con la terrible y evitaron lo que podría haber terminado en un femicidio. La víctima estaba totalmente desnuda, amordazada con una cinta de embalaje que, además de cubrirle nariz y boca, le rodeaba el cuello.



El agresor, que fue separado de la muchacha por los efectivos, tenía sólo el torso cubierto.



Los efectivos liberaron de forma inmediata a la muchacha, que se encontraba con pocos signos de vida y el rostro totalmente colorado por la falta de aire y la asfixia que su agresor ejercía sobre ella. También tenía signos de haber sido golpeada en el rostro.



En el mismo lugar pudieron reanimarla con maniobras de RCP y fue cuando ella confirmó lo que a esa altura todos sabían: que había sido víctima de abuso sexual. Más tarde pudo formalizar la denuncia y el día lunes 6 le dieron de alta del Hospital Madariaga. Se espera que formalice su declaración cuando esté en condiciones físicas y anímicas de trasladarse al juzgado.