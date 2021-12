“En Argentina el ajuste es historia, no existe posibilidad de que eso ocurra”

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ex mandatarios de Brasil Luiz Inácio “Lula” Da Silva y de Uruguay, José “Pepe” Mujica encabezaron ayer el acto en conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos en una Plaza de Mayo colmada por militantes que celebraron cada discurso, muy breves para ambos invitados y con fuertes contenidos políticos por parte del presidente, quien ratificó que “la Argentina del ajuste es historia”, y su vice, quien reclamó un gran acuerdo nacional.



Alberto Fernández aseguró que “la Argentina del ajuste es historia”, al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos “no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social” del país.



“Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo”, subrayó y recordó que “muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina”, para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que “si el FMI me suelta la mano, voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina”.



Cristina, por su parte, reivindicó a las Madres de Plaza de Mayo y a los soldados que cayeron o lucharon en la guerra de las Islas Malvinas como los “que recuperaron la democracia” para la Argentina, pero tuvo un discurso en el que apuntó al macrismo y deslizó también sus ideas sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En una muy breve participación, “Pepe” Mujica consideró que “la democracia no es perfecta porque no hay un sistema mejor” y le pidió al pueblo argentino “cuidarla”; mientras que Lula afirmó que América del Sur vivió su mejor momento cuando los países de la región “expulsaron el Alca y reafirmaron el Mercosur”.



Luego, fue el turno de la ex presidenta argentina y actual vice Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó que “en la Plaza de Mayo el pueblo le dijo basta a la dictadura”. En su discurso, pidió “convocar a un gran acuerdo nacional argentino” para resolver un “problema estructural” que tiene el país y que está dado por una concepción económica “bimonetaria”.



Al hablar sobre el rol de los gobiernos peronistas, la vice explicó: “Los peronistas generamos más clase media en la República Argentina que nadie”, remarcó. Y sostuvo: “Pese a quien le pese, en 10 años duplicamos la clase media en la argentina por más que algunos lo renieguen”,



Cristina Kirchner aseguró que después de su gobierno “se vino la noche en Argentina”. Luego, el poder llegó “con togas de jueces y medios hegemónicos”, consideró. “Que no se hagan los giles esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola; bajamos la deuda en dólares”, afirmó.



Durante su discurso, Cristina Kirchner propuso al presidente que “convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que, todos unidos como argentinos de bien, le digamos al Fondo (Monetario Internacional) que no se va aprobar ningún plan sino el que permita esta recuperación económica”.



Además, pidió que “cada dólar que se encuentre en el exterior” producto de la fuga de activos durante el gobierno de Cambiemos “se lo lleve para pagar la deuda con el Fondo (Monetario Internacional)” y que eso “sea un punto de negociación” en el acuerdo con el organismo internacional.

Entregaron los premios Villaflor 2021

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández entregaron ayer el premio “Azucena Villaflor de De Vincenti” a diversas personalidades en reconocimiento a su lucha por los derechos humanos. Entre los premiados se encuentran ‘Taty’ Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, el ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el documentalista Pablo Torello, entre otras figuras. También fueron reconocidos el ex senador y abogado Hipólito Solari Yrigoyen; integrante de la organización Madres contra La Violencia Institucional Dolores Sigampa de Demonty y la jueza Lucila Larrandat.

Emocionado, Lula recordó la década pasada

En un emotivo discurso en el acto por los 38 años de democracia llevado a cabo por el gobierno en Plaza de Mayo, el ex presidente de Brasil Lula Da Silva recordó su amistad con Néstor Kirchner, criticó lo que consideró como una “persecución” contra la vicepresidenta Cristina kirchner y recordó a la década pasada, cuando coincidieron en el poder varios gobiernos “humanistas y progresistas” como “el mejor momento de la democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina”.



Aplaudido con entusiasmo, Lula destacó en varias oportunidades la tarea llevada adelante en sus mandatos por la vicepresidenta Cristina Kirchner, criticó lo que calificó como “una persecución en su contra” y también agradeció “la solidaridad” que recibió del pueblo argentino y de Alberto Fernández durante su encarcelamiento. Lula precedió en el uso de la palabra a Cristina Kirchner, en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en Plaza de Mayo.



“Los compañeros socialistas y humanistas fueron parte del mejor momento de democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina. Nuestra querida América del Sur vivió un mejor periodo de 2000 a 2012 cuando nosotros gobernamos democráticamente. Cuando firmamos el Mercosur y no el Alca, cuando creamos la Unasur y la Celac, con la participación de Cuba y no de Canadá y EE.UU.”, agregó Lula.