Malestar con Agüero por su viaje a Dubai en medio de la temporada

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

La presencia de Sergio ‘Kun’ Agüero, jugador de Barcelona que no está activo a causa de un problema cardíaco, en Dubai el pasado miércoles no cayó bien entre los hinchas del equipo catalán que ese día fue eliminado por Bayer Munich de la Liga de Campeones, según lo reveló la prensa española.



Esa situación causó polémica en Barcelona especialmente entre los hinchas a los cuales le molestó mucho que Agüero estuviese haciendo unas compras en Dubai mientras el equipo se jugaba la continuidad en la Champions League y cayó en Alemania ante Bayern Munich por 3 a 0.



El ex goleador de Independiente, Atlético Madrid y Manchester City forma parte del plantel, sin embargo, es baja indefinida, después de haber presentado problemas cardíacos en el encuentro de la liga de España contra Rayo Vallecano el pasado 27 de octubre y mientras se define si seguirá con su carrera o no.



Los hinchas se mostraron molestos porque el delantero estaba probando autos lujosos, una Ferrari y un Bugatti, en lugar de interesarse por el resultado del equipo en Munich.



La pareja de Agüero, Sofía Calzeti, fue quien subió a las redes sociales imágenes de lo ue estaba haciendo el argentino cuando Barcelona estaba perdiendo ante Bayern Munich.