Sueño en marcha

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Una comitiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), encabezada por su presidente Hugo Mazzacane, estuvo ayer visitando las obras de asfaltado del autódromo Ciudad de Eldorado, para revisar los planos del proyecto.



Mazzacane llegó junto a su hijo, el ex piloto de la Fórmula 1 y actual piloto del TC, Gastón Mazzacane, Roberto Argento, director de Obras de la ACTC y Fernando Miori, gerente general de la ACTC.



La llegada de la ACTC era muy esperada para empezar a ultimar el plano definitivo del nuevo trazado de Eldorado, obra que lleva adelante Vialidad Provincial.



La delegación fue recibida por el presidente del Automoto Club Enrique Seeber de Eldorado, Fabián Billerbeck, el ex presidente Sergio Zamparo, el presidente de la Femad, Oscar Mieres, el intendente Fabio Martínez, y los pilotos Carlitos Okulovich (TC), Rudito Bundziak (TC Mouras) y varios pilotos del zonal que se hicieron presentes para la histórica visita.

Mazzacane recorrió junto a la comitiva de la ACTC las obras de Eldorado.

Luego de recorrer la traza realizada, los directivos de la principal categoría nacional sugirieron cambios en varias curvas para que sean mas cerradas y con mayor dificultad. Además solicitaron extender un poco más las dos rectas para llevarlas a 650 metros y 700 metros.



“Una reunión más que positiva porque no queríamos arrancar con el movimiento de suelo final sin que venga la ACTC, así que, si había que hacer alguna modificación ahora que estamos con el plano final y no romper después de hacer”, contó Fabián Billerbeck, presidente del Automoto Enrique Seeber.



“Ellos apenas llegaron y vieron el circuito desde arriba no quedaron muy convencidos porque hay muchos trazados, esta el circuito viejo, el nuevo, el kartódromo, pero una vez que los llevamos a recorrer quedaron encantados con el trazado y con lo panorámico del trazado”, agregó Billerbeck.



Sobre las sugerencias realizadas, el presidente del club de Eldorado indicó: “A ellos les gustan las curvas más cerradas más en ‘V’ y frenadas bruscas. Nos hicieron sugerencias de llevar a 50 los boxes y una tribuna arriba. El playón que sea similar al de Toay en La Pampa, que tiene cuatro hectáreas y el nuestro va a tener seis hectáreas. Además, nos pidieron mejoras en la luz porque el TC consume mucha luz”.



Por su parte el intendente se comprometió a realizar los accesos para que se pueda entrar directo desde la ruta sin pasar por la avenida San Martín.



Por último, Billerbeck adelantó los próximos pasos a seguir: “Ahora la gente de Vialidad seguirá trabajando en el plano final y creemos que en febrero podemos empezar con las obras de asfaltado, el trazado va a llegar a los 4.000 metros de extensión”.