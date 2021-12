Assange quedó más cerca de la extradición a Estados Unidos

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quedó ayer más cerca de ser extraditado luego de que la justicia británica revocara la decisión de no enviarlo a Estados Unidos, donde el periodista está acusado de espionaje tras publicar documentos clasificados en 2010 y 2011. ​



El Tribunal Superior británico consideró que la vida del australiano no corre riesgo si es trasladado, en una apelación favorable a Estados Unidos que prometió no mantenerlo en una prisión de máxima seguridad.



El gobierno de Joe Biden solicitó la extradición de Assange, de 50 años, para ser juzgado por cargos que alegan que actuó ilegalmente al obtener y publicar unas 700.000 documentos clasificados, la gran mayoría relacionados con las guerras en Afganistán e Irak.



Los tribunales británicos habían bloqueado previamente los intentos de extraditar a Assange, debido a preocupaciones por su salud mental, al considerar que corría riesgo de suicidio si esa posibilidad se concretaba.



Pero en una larga audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, los representantes estadounidenses aseguraron que el periodista recibirá un “tratamiento adecuado” y que no lo mantendrá en una prisión de máxima seguridad.



Sin embargo, esta larga batalla legal no terminará aquí: los abogados de Assange anunciaron que apelarán al Tribunal Supremo británico y a cortes internacionales si es necesario.



En respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Londres, la pareja e integrante del equipo de abogados de Assange, Stella Moris, dijo a los medios británicos que apelarán esta decisión “lo antes posible”.



Por su parte, el editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, dijo en un comunicado que “la vida de Julian está una vez más bajo grave amenaza, al igual que el derecho de los periodistas a publicar material que los gobiernos y las corporaciones consideren inconvenientes”.



En un contexto de creciente tensión diplomática con Occidente, el gobierno ruso tildó la decisión británica de “vergonzosa”.