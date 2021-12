Rovira destacó liderazgo de Misiones en leyes sobre salud y educación

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Acompañar la propuesta del bloque mayoritario fue la determinación adoptada por los diferentes espacios políticos que componen la Legislatura provincial. De esta manera, apoyaron la iniciativa impulsada por la renovación de reelegir al diputado Carlos Rovira en el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. La única excepción fue la del bloque unipersonal Activar, de Germán Kiczka, quien pidió a sus pares abstenerse de votar. En consecuencia, votaron por la continuidad de Rovira 39 de los 40 legisladores. De esta manera, sobre votos emitidos, resultó electo por unanimidad.



Esta vez, la modalidad de argumentar los votos hacia el titular del cuerpo se hizo por bloque, comenzando por el Frente Renovador y ante la propuesta realizada por el diputado Hugo Passalacqua. Luego siguieron el PRO, la UCR, el Frente Encuentro Popular para la Victoria y Techo, Tierra y Trabajo. Y, como se indicó, el bloque Activar que se abstuvo de votar.



En forma posterior también fue ratificado como vicepresidente primero el diputado Passalacqua y vicepresidente segundo, el diputado Horacio Loreiro. Tanto la elección de autoridades como en forma previa la jura de los diputados electos en junio (ver página 4), se hizo en presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce, con el acompañamiento de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y otras autoridades y familiares.



Los argumentos

Passalacqua fue quien más se explayó al presentar argumentos sobre las razones de continuidad de Rovira en el cargo. Afirmó que “es el único poder del estado que elige a su presidente cada año y esto es muy sano”. Como primer argumento del espacio y la persona que debería seguir en la titularidad del cuerpo, destacó que la renovación fue ratificada en las elecciones legislativas de junio.“Es una persona que respeta la palabra que se desacralizó en la política. Que la palabra sea la acción es un rescate en la política y de gran profundidad”, consideró.



Ponderó el acierto de “romper la vieja política, donde los misioneros tengamos en nuestras propias manos la conducción de la provincia y no depender desde lo nacional”, para añadir que actualmente “el misionerismo es un pensamiento propio”, para concluir que “el pueblo misionero sabe perfectamente quién está en el timón de la provincia”.



En nombre del bloque del Frente Renovador, Martín Cesino primero destacó cómo se enfrentó la pandemia en Misiones. “Demostramos que estamos preparados, con un estado provincial serio y responsable, que ha fortalecido las políticas públicas de equidad e inclusión y de igualdad de oportunidades”.



Además planteó la “visión estratégica” de Rovira para resaltar que “siempre ha respetado y escuchado a cada diputado”. Por ello, propuso la continuidad de quien preside la legislatura, porque logra en el recinto generar diálogo, consenso y respeta la voluntad de los misioneros”.



En la UCR

Por el bloque de la UCR, Ariel Pepe Pianesi afirmó a su turno que “el pueblo el misionero ha decidido quién gobierna y quién está en la oposición y tenemos el deber de respetar ese mandato, aunque no estemos de acuerdo”.



Afirmó ser “consciente de que hay mucha gente que espera que votemos en contra o una propuesta alternativa”, pero planteó que ello no implicar modificar las formas metodológicas que tienen.



A su vez ratificó “las diferencias que tenemos, tuvimos y vamos a tener”.



En el PRO

Por el PRO, Jorge Ratier Berrondo, al dar a conocer la decisión del espacio, indicó que “desde el bloque venimos siendo coherentes, que las autoridades de Cámara corresponden a quien tiene mayoría parlamentaria y a la minoría respetarla, esto está claro y es el juego de la democracia”.



Frente para la Victoria

Por el Frente Encuentro Popular para la Victoria, Santiago Mansilla añadió que son respetuosos con la propuesta de la mayoría. Más allá de acompañar con votos al titular de la Cámara, añadió que “vamos a ser muy críticos, consideramos que la alternancia del poder es un p ilar fundamental de la democracia”. Luego adelantó el voto favorable, y “desde nuestro espacio respetamos la mayoría parlamentaria votando en consecuencia”.



En Techo, Tierra y Trabajo

De la misma forma, en nombre el bloque Techo, Tierra y Trabajo, Martín Sereno adelantó el acompañamiento a la mayoría, para añadir un pedido al pleno de diputados “para que demos las respuestas necesarias que exige el pueblo. Los tiempos políticos son más lentos de lo que se exige”.



Lo que dijo Rovira

“Agradezco a quienes se refirieron a mi persona, esos elogios se los dedico a mi madre; ella sabrá apreciar la verdadera magnitud. En lo que a mí concierne, me interesa y someto a otros actos, otras orientaciones. Todas ellas guiadas por el noble pueblo misionero, por toda la sociedad en su conjunto”, sostuvo Rovira en referencia a su continuidad al frente de la Cámara.



Tras hablar del impacto de la crisis sanitaria, agradeció la labor del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce y destacó “el trabajo distinguido; hoy como nunca un gobernador goza del aprecio de más del 80% de la sociedad”.



Luego repasó en parte la historia del parlamento misionero. “Al llegar el recinto -como diputado- estaba antiguo y ruinoso, en que no se sabía cuándo comenzaba o terminaba la sesión”.



Luego detalló el proceso de reconstrucción para marcar diferencias con la situación actual destacada por la modernidad.



Recordó las trabas que el Legislativo imponía al Ejecutivo, para recordar que obra en el Superior Tribunal de Justicia 50 leyes, observando que el gobernante no tiene la posibilidad de corregir una ley con un veto. Ante esta realidad, “me propuse desatar ese nudo mezquino, sin mayor trascendencia”.



Sobre su elección planteó gratitud “a casi todos los bloques”, en referencia a quienes votaron a favor y marcando posición contraria por el único espacio que se abstuvo de hacerlo.



Más adelante volvería sobre el tema y cuestionó a quienes son manejados deafuera “por capangas”, en alusión a espacios nacionales. “Hoy la gente nos está observando como siempre, debemos someternos a su designio y mandato”.



Reconoció la labor de sus pares este año: “Nos enorgullece batir el récord, con 91 leyes sancionadas no hay recinto que haya sancionado tantas leyes en cantidad y calidad. El 30% son referidas a la crisis sanitaria actual, que apoya al sector de la salud y otro 30% a la economía del conocimiento y educación disruptiva, robótica, educación emocional, creativa, capacitaciones para nuestros jóvenes para darle la mochila para salir a trabajar; todas apoyadas con leyes. Ese liderazgo no nos saca nadie”, concluyó Rovira.

La única abstención

Quien habló en penúltimo lugar fue Germán Kiczka por el Bloque Activar, quien solicitó al cuerpo autorización para abstenerse de la votación. “Esta abstención no afecta al diálogo y consenso que se necesita. Se necesitan matices; un voto a favor o en contra no es una descalificación. Nos ayuda a corregir. Este es un voto propio y personal, no un voto partidario. Es lo que creo que necesita la provincia. En noviembre Juntos por el Cambio ganó por primera vez en Misiones. Y es un compromiso que debemos honrar con este voto”, planteó el legislador.