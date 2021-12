Martínez fue elegido como presidente del Concejo de Posadas por unanimidad

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

En la jornada de ayer, los siete ediles que fueron electos en comicios del pasado 6 de junio prestaron juramento en la sesión especial del Concejo Deliberante de Posadas. Asimismo, asumieron las nuevas autoridades del recinto que prestarán funciones durante el periodo legislativo 2021/2022, que tendrá como presidente al concejal renovador Horacio Martínez, que fue elegido por unanimidad del cuerpo.



En primer momento, en la sesión que arrancó pasadas las 7, se realizó la jura de los nuevos representantes municipales. Por la renovación asumieron Horacio Martínez, María Eva Giménez, Malena Mazal y Daniel ‘Colo’ Vancsik. Mientras que por Juntos por el Cambio prestaron juramento Pablo Algañaráz, Santiago Koch y Pablo Velázquez, quien renovó su banca.



Tras la jura de los flamantes concejales, que significó el recambio de la mitad del Concejo Deliberante capitalino, el edil Fernando Meza propuso la fórmula para la presidencia que fue aprobada por unanimidad, encabezada por el renovador Horacio Martínez, seguido por Mariela Dachary en la vicepresidencia primera y Rodrigo de Arrechea de Juntos por el Cambio en la vicepresidencia segunda.



Por otra parte, una vez que finalizaron los juramentos de los ediles, ratificaron a Rubén Edelman como secretario del cuerpo legislativo posadeño.



Uno de los principales ejes que marcó la sesión que se celebró ayer, y que se extendió por casi hora y media, fue sobre el consenso que se logró entre las fuerzas políticas que componen el Concejo, en el afán de avanzar en normativas en beneficio de la ciudad.



Del evento participaron el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el flamante ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Wellbach; el diputado nacional Martín Arjol, el defensor del Pueblo, Daniel Penayo, entre otros funcionarios municipales.



Antes de dejar la presidencia, cargo que desempeñó entre 2019 y ayer, el edil Facundo López Sartori se mostró agradecido por el trabajo realizado en los últimos dos años. “En este Concejo no somos sólo 14 personas, sino que está constituida por personas que hacen política.”, enfatizó. Al tiempo que destacó la capacitación del personal en la Ley Micaela y apoyó la moción por la fórmula propuesta para la presidencia del Concejo.



Por su parte, Martínez, después de asumir, se mostró agradecido con la ciudadanía y con el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, y al intendente de Posadas, Stelatto. “Se sorteó un período más difícil para la humanidad, que tuvo su impacto local. El Concejo nunca dejó de funcionar, lo normativo siempre estuvo a disposición”, manifestó.



Asimismo, añadió: “Nosotros somos garantes no sólo de convivencia, sino de garantizar la gestión municipal en aras del bien común y de ir reduciendo las desigualdades que nos duelen en todos los aspectos. La idea es hacer un Concejo dinámico y de referencia, garantizando la gobernabilidad del municipios. Queremos que el vecino nos encuentre disponible los 365 días en todos los lugares donde el posadeño nos necesite”.



También destacó el consenso del cuerpo legislativo capitalino y que ello “marca la madurez de los espacios políticos, esto se trata de trabajo en equipo, de escucha activa, porque los problemas de los posadeños son comunes, no tienen color político y ese es el compromiso que asumimos para tener un Concejo Deliberante que escuche todas las propuestas”.



Al final, indicó que para el año que viene se avanzará en una serie de obras “que requerirán el acompañamiento del Concejo”.



Por su parte, el concejal Meza señaló que “en tiempos difíciles para la humanidad, el Concejo demostró que con sinergia, esfuerzo, con esmero y trabajo, priorizando el diálogo y el consenso, entendiendo que el respeto debe ser la llave que nos lleva a la búsqueda de las mejores soluciones para los vecinos de Posadas, que han marcado el rumbo para seguir acompañando la sinergia de una ciudad que crece, que se desafía día a día, que se reinventa y ha sostenido la obra pública en el peor momento para seguir avanzando en un mejor destino, de la mano de la educación para cada posadeño y posadeña”.



En tanto que el flamante edil Algañaraz, expresó que “el Concejo se caracterizó en ser un espacio receptor de ideas, de un debate constructivo, en la búsqueda de un consenso que es la conjunción de opiniones de todos los concejales y las fuerzas que lo componen”.



Dachary, en tanto, aseguró que “las políticas públicas se construyen a partir del consenso, de ideas que se respetan para generar acuerdos”.



Eva Giménez afirmó que “hay muchas expectativas para este trabajo y ya trabajamos con el programa Posadas Más Inclusiva y la idea es seguir con la inclusión de todos y todas en las políticas y los derechos”. Y agregó sobre las preocupaciones de los vecinos posadeños: “Creo que estamos en la misma línea, queremos que las desigualdades se terminen”. Más tarde, añadió “a través del consenso se muestra la madurez política del Concejo”.

Conformación de comisiones

Tras el juramento de los nuevos ediles y la posterior asunción de los cargos en el recinto, se conformaron las nuevas comisiones que trabajarán a partir del año que viene. Presidirá la Comisión de Hacienda y Presupuesto Ramón Martínez, mientras que la vicepresidencia estará a cargo de Rodrigo de Arrechea; la de Transporte y Tránsito, Daniel Vancsik; mientras que la de Obras Públicas, Marlene Haysler; y la comisión de Salud Pública, Pablo Algañaraz.



En tanto, la Comisión de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo estará presidida por Santiago Koch; Cultura, Educación y Deportes por Rodrigo de Arrechea; Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, Pablo Velázquez; Mercosur e Integración Regional, Facundo López Sartori; la Comisión de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, Malena Mazal; el área de Equidad de Género, María Eva Giménez.



Y la Comisión Parlamentaria Permanente estará presidida por Horacio Martínez.