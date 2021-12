Sorpresivo paro de transporte generó quejas en los usuarios

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Para sorpresa y malestar de miles de usuarios de la Capital del Monte, los choferes del servicio de transporte urbano de pasajeros de Oberá realizaron ayer un paro en reclamo por el atraso salarial. La medida también afectó a localidades vecinas que cuentan con la concesión de la misma prestataria, lo que ocasionó innumerables quejas y contratiempos.



Luego del vehemente reclamo, en horas de la tarde la empresa depositó el monto adeudado y los trabajadores levantaron la medida de fuerza. En consecuencia, a las 17.30 el servicio fue normalizado.



No obstante, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) explicaron que la empresa Capital del Monte adeudaba a los trabajadores el 50 por ciento del sueldo de noviembre y un bono de 17 mil pesos.



Por su parte, Rubén Oberman, contador de la prestataria, señaló que el conflicto obedeció al retraso tarifario y en el cobro de los subsidios que oportunamente fueron comprometidos por el intendente Carlos Fernández.



“En febrero fuimos la primera empresa del interior que presentó al Concejo Deliberante local un informe técnico demostrando que necesitábamos un aumento a 50 pesos. Luego del correspondiente análisis, en junio nos dieron el aumento, pero el intendente lo vetó y prometió que iba a conseguir un subsidio, primero de 3 millones y que después fue de 2 millones de pesos”, detalló Oberman.



Según el contador de la prestataria, transcurridos cinco meses hasta el momento no percibieron ninguna cuota del subsidio comprometido y el boleto sigue en 40 pesos.



“La semana pasada la empresa pagó el 60 por ciento de los sueldos y nos están faltando unos 3 millones de pesos, que es el monto del subsidio que no recibimos. Por eso hago responsable al intendente por este paro”, subrayó el contador ayer a la mañana en conferencia de prensa.



Y agregó que “la empresa no se va a fundir, hace 50 años está prestando servicios. Pero con esta actitud el intendente está perjudicando al usuario, mientras anda en un auto con aire acondicionado”.



Según indicó el vocero, el estado le adeuda a la prestataria alrededor de 10 millones de pesos en concepto de subsidios.