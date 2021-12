Suba de casos en todo el país se ve reflejada en Misiones

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Desde el mes pasado los casos de Covid-19 comenzaron a aumentar lentamente en la tierra colorada. Si bien aún la provincia ostenta estabilidad sanitaria y están habilitadas todas las actividades sociales y recreativas, Misiones no quedó ajena a la suba de casos que se evidenció en todo el país.



Es que ayer, el Ministerio de Salud Pública reportó en su parte epidemiológico diario un total de 20 contagios, la cifra más alta desde el 19 de septiembre, fecha en que se habían registrado 22 casos. Es que, a juzgar por las cifras oficiales, es lo que está sucediendo en todo el país. Sin embargo, no hubo reporte de fallecidos.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 29 muertes y 3.573 nuevos contagios de coronavirus: la cifra más alta en tres meses. La última vez que se había superado ese número de casos fue el 9 de septiembre, cuando se registraron 3.661.



“Los casos vienen aumentando desde hace dos meses impulsados por algunas jurisdicciones. Hay que tener en cuenta que se parte de un piso muy bajo por lo cual si bien los porcentajes de crecimiento son altos, no estamos en una situación de alarma”, ya había indicado la semana anterior el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.



Está suba encuentra explicación en dos puntos: la prevalencia de la variante Delta, y el relajamiento en cuanto a las medidas sanitarias como el uso de barbijos, principalmente. Sin embargo, este aumento no es proporcional en la ocupación de camas de terapia intensiva ni en la cantidad de fallecidos debido al avance de la vacunación. Es que si bien los contagios son más, también son más leves que antes.



Aumento en el país

El promedio de casos diarios de coronavirus creció un 188% desde que registró el mínimo hace dos meses, en tanto que en los últimos 30 días las personas con Covid-19 internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aumentó un 26% pero el promedio de fallecidas se mantiene estable, dijo el contador correntino Martín Barrionuevo, quien analiza datos desde el comienzo de la pandemia.



“A nivel país, el menor promedio de casos diarios (calculado en base a las notificaciones de los últimos siete días), se registró el 12 de octubre y era de 772 reportes; hoy ese promedio asciende a 2.222 notificaciones diarias, lo que representa un incremento del 188%”, detalló a Télam el contador.



Por su parte, el médico infectólogo Martín Hojman, quien trabaja en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, indicó: “Este desacople entre el incremento de casos y que no suba proporcionalmente la cantidad de personas internadas se vio en todo el mundo a partir de la vacunación; no obstante, es esperable que si se produce un aumento sustantivo de casos se incrementen también las hospitalizaciones, aunque en menor medida”.



Frente a este escenario, con una circulación predominante de la variante Delta y el surgimiento de la nueva variante Ómicron, esta semana los ministros de salud de todo el país acordaron durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), seguir completando esquemas de vacunación y fortalecer la vigilancia genómica por PCR.



También consensuaron continuar con el aislamiento preventivo de todas las personas que hayan estado en los últimos catorce días en África y realizar testeos de PCR a todas las personas que lleguen de viaje desde el extranjero entre el tercer y quinto día desde su ingreso al país.



Otro tema central del encuentro fue que acordaron aplicar la dosis de refuerzo a partir del quinto o sexto mes luego de haber completado el esquema de vacunación Covid-19 con la segunda o tercera dosis, según corresponda, y de acuerdo a los planes de cada jurisdicción.



Con respecto a la implementación del pase sanitario, se definió que será solicitado para asistir a eventos masivos de más de 1.000 personas en espacios abiertos y cerrados; en eventos de menos de 1.000 personas en lugares cerrados (salones bailables, boliches) y para viajes grupales.