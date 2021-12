Hace más de diez días que no llueve y el riesgo de incendios es extremo

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Mañana se cumplen dos semanas sin precipitaciones en Misiones, que acumula un pronunciado déficit de lluvias y todo indica que se incrementará llegado el verano.



Ayer toda la provincia estaba coloreada de rojo por la Dirección de Alerta Temprana dado que el peligro de incendios es extremo.



El último día que llovió de manera considerable en zona Sur y hubo un temporal en el Norte fue el 28 de noviembre. De allí en más en los días transcurridos de diciembre no cayó agua.



“Estamos bajo efectos de La Niña y el período climático habla de precipitaciones deficitarias para todo el verano”, señaló a El Territorio Fabio Cabello, titular de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad).



Si bien aclaró que durante los meses de verano habrá algunos chaparrones e incluso tormentas fuertes, destacó que “el pronóstico climático para diciembre, enero y febrero habla de precipitaciones deficitarias”.



En la zona Sur este mes deberían caer 179.9 milímetros en base a los registros históricos de la Opad, pero hasta ahora el pluviómetro marca 0. Y en lo que va del año el déficit es de 500 milímetros. Es decir, esa es la cantidad de agua que debería caer en los próximos 20 días para alcanzar los 1.867 milímetros que deberían precipitarse este año.



Según Cabello, hoy, mañana, el lunes y martes “va a estar más nublado y caluroso y van a registrarse algunos chaparrones pero no precipitaciones significativas”.



Por su parte, en base a lo que indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático para el verano, el Norte del Litoral, donde se encuentra Misiones, tendrá un trimestre con precipitaciones inferiores a las normales para esa época del año y en lo que respecta a temperaturas, estarán dentro de rangos considerados normales o superiores a lo normal.



Sobre el fenómeno de La Niña, el SMN sostiene que estará presente todo el verano por segundo año consecutivo.



“Los principales centros meteorológicos mundiales coinciden en que el fenómeno ya está desarrollado y que se mantendrá durante algunos meses. Según las proyecciones futuras, hay un 92% de probabilidad de que se mantengan estas condiciones durante todo el trimestre”, indicaron.



“El fenómeno de La Niña favorece el déficit de precipitaciones en algunas zonas de nuestro país, principalmente en las provincias del Noreste (Misiones) y parte de la región pampeana”, dijeron.



Pronóstico

Para hoy la Dirección de Alerta Temprana pronosticó que el sistema de baja presión predominante en la región continuará expandiéndose. Estará nublado a cubierto en toda la provincia y ventoso en zona Norte a la tarde-noche. No se esperan precipitaciones y la humedad estará baja. La temperatura máxima está estimada en 36° en zona Norte y en 33° al Sur y las mínimas entre 19° y 34°.



Para mañana se espera cielo cubierto sobre todo Misiones y durante la tarde se podrían haber algunas lluvias dispersas y ocasionales tormentas en zonas Sur y Centro y lluvias a la tarde y tarde-noche en zona Norte. Será una jornada calurosa con 33° en zona Sur y 34° en el Norte. Las mínimas rondarán los 24°.

Antentos a posibles focos de calor

A la ausencia de lluvias se le suma la baja humedad. En ese sentido una de las mayores preocupaciones pasa por la posibilidad de incendios de pastizales que podrían descontrolarse y afectar a la flora y fauna nativa, como ocurrió en los últimos días en la reserva Campo San Juan. Tanto bomberos como desde el Ministerio de Ecología insisten en no realizar quemas y recuerdan que existe una normativa que prohíbe y sanciona a los infractores.



En diálogo con El Territorio, Waldermar Laumann, presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, contó que en los últimos días tuvieron intervenciones en la zona Norte. “En algunos sectores como Wanda, Andresito, Puerto Esperanza, San Pedro, Montecarlo y Puerto Piray hubo focos de incendio pero nada de gran magnitud, por suerte no se desarrollaron focos violentos y descontrolados sino más que nada quema de pastizales. Pero estamos atentos a todo lo que pueda pasar”, sostuvo.