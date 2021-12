Pasantes saquearon boutique y lo ostentaban por Instagram

viernes 10 de diciembre de 2021 | 8:45hs.

La posibilidad de un primer trabajo remunerado, la confianza de la propietaria que les entregó las llaves del negocio, la chance de aprender los secretos del rubro. Nada de eso supieron aprovechar dos jóvenes que fueron denunciadas por el hurto de alrededor de 300 mil pesos en mercadería de una boutique del centro de Oberá.



El accionar delictivo de las implicadas no sólo quedó registrado en el sistema de seguridad por cámaras del local, sino que ellas mismas exhibían las cosas robadas en vivos y fotos publicadas en Instagram.



La denuncia fue radicada por Adriana Kosnicki, propietaria de la tienda ubicada sobre avenida Libertad.



En tanto, las acusadas fueron identificadas como Ludmila S. (20), oriunda de San Vicente, y Carla P. (21), de San Ignacio. La primera se halla detenida desde el pasado viernes, mientras que su cómplice se halla prófuga y habría regresado a su localidad de origen.



Por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, a cargo del expediente por hurto, personal policial allanó los departamentos que ocupaban en Oberá y procedieron al secuestro de gran cantidad de prendas y accesorios que luego fueron reconocidos por Kosnicki



“La verdad me hicieron un agujero, me fundieron. Se llevaron cajas y bolsas de ropa. También vendían, cobraban y se quedaban con la plata. Estimo un perjuicio de 300 mil pesos. Lo peor es que hacían vivos de Instagram mostrando la ropa y los accesorios que me robaron, con total impunidad. Aparte vistieron a su familia y amigas con ropa de mi local”, precisó la damnificada a El Territorio.



Con relación a la joven detenida, en la víspera su defensor particular solicitó la excarcelación, que hoy podría definirse.



Las alertas



Sin ocultar la angustia que la produjo la situación y el perjuicio económico, Kosnicki explicó que las empleadas infieles fueron recomendadas por la Oficina de Empleo de la Municipalidad, mediante convenio con el Plan Potenciar Trabajo Joven.



De esta forma, debían cumplir cuatro horas por día, de lunes a viernes, durante cuatro meses. Luego de cumplir la pasantía, el acuerdo era que una de ellas continuaría trabajando como empleada del local, siempre y cuando reuniera las condiciones requeridas.



“Alcancé a enseñarles la dinámica del trabajo y justo ahí me contagié de Covid, pero no quise cerrar porque me quedaba sin ingreso y les di una confianza que no merecían. Me agarró fuerte el virus, hubo días en que no me pude ni mover porque estaba muy mal de los pulmones. Por eso, al principio ni controlé las cámaras. Se ve que probaron, no reaccioné y aprovecharon para saquear mi negocio”, lamentó.



Con Kosnicki en reposo y aislada por Covid, su hijo y su hermana se turnaban para controlar, pero no llegaron a detectar las irregularidades hasta que la dueña comenzó a analizar los números diarios.



“Decía 'qué poco se está vendiendo'. Hace siete años que tengo la boutique y se notó una merma importante. Un día hablé con una de las pasantes por teléfono y me contestó que no tenían la culpa de que la gente no compre en mi local. Ya esa respuesta me sorprendió”, indicó.



En consecuencia, haciendo un esfuerzo empezó a mirar los videos de seguridad en su celular, notó los primeros indicios del delito en su perjuicio.



Al respecto, comentó: “la alarma me sonó cuando veo que un día una entró sin nada y se fue con una bolsa llena. Ahí entendí todo”.



Carcajadas en Instagram



Las pasantes se confabularon para robar todo lo que estaba a su alcance, al tiempo que regaron de pruebas en su contra.



No sólo que cobraban y se quedaban con plata, y que luego se llevaban prendas y accesorios, sino que también mostraban sus fechorías por las redes sociales, donde incluso se jactaban y reían a carcajadas.



“Más tarde me enteré de que todos los días gastaban 300, 400 pesos en desayuno y merienda; compraban helados, batidos. Mis colegas comerciantes me contaron que sacaban bollos de plata de los bolsillos para pagar”, graficó.



El rubro de Kosnicki, como los demás, está muy afectado por la escalada inflacionaria que no cesa y citó, por ejemplo, que un vestido económico ronda los 2.000 pesos.



“Ahora cómo hago para renovar el stock para las fiestas”, se preguntó con amargura.



Asimismo, cuestionó la demora en el accionar policial y reclamó la pronta detención de la segunda implicada.



En tal sentido, alertó: “El jueves pasado les di la dirección de dónde vive en San Ignacio, pero parece que están esperando que desaparezcan todas mis cosas. También entregué un montón de videos como prueba, pero la Policía no los puede bajar. Me dijeron que tengo que pagar un técnico que baje y entregarles. Cómo puede ser que la Policía no tenga una computadora como la gente”.



“No les dan las herramientas para proteger a la gente honesta. No entiendo que no inviertan en cosas que son realmente importantes. Yo estoy investigando por ellos y ni así me dan respuestas. Cualquiera te pude hacer cualquier cosa, no nos protegen. Es todo tan engorroso que mucha gente prefiere no hacer la denuncia, porque primero te hacés una mala sangre terrible y, segundo, nadie hace nada”, lamentó.