Vecinos de Itaembé Guazú reclamaron mayor seguridad tras serie de robos

viernes 10 de diciembre de 2021 | 5:30hs.

“No voy a esperar a que me pase algo para venir a manifestarme, se que la situación está complicada y lo que menos quiero es que entren a robarme”. La frase corresponde a un vecino de calle Los Horneros del barrio Itaembé Guazú que, como tantos otros residentes en la zona, se acercaron ayer por la tarde hasta la Comisaría Decimonovena para mostrar su fuerte malestar ante una seguidilla de hechos delictivos que durante las últimas semanas sacudió a toda la comunidad.

A partir de una convocatoria que se hizo viral mediante las redes sociales, más de un centenar de personas se congregó ayer minutos después de las 18 frente a la dependencia policial jurisdiccional para exigir a las autoridades mayor compromiso con las medidas de seguridad en la zona, ya que según el relato de varios de los presentes, en apenas una semana se registraron más de diez hechos de robo en las propiedades, entre las cuales se destacan varias viviendas desvalijadas por completo por los malvivientes.

Una de los grupos de autoconvocados tuvo su concentración en la esquina de avenida Los Jilgueros y calle Irupé, en donde tras hacer una puesta en común en torno a los últimos sucesos delictivos, decidieron caminar por la mencionada avenida hasta la comisaría del barrio, donde se sumaron a otro importante número de personas y entre los cuales se encontraban varios damnificados.

Allí fueron recibidos por la encargada de la comisaría y el jefe de la Unidad Regional I, Roberto Franco, quien tomó la palabra y explicó a los vecinos los últimos procedimientos desplegados por la fuerza, a partir del conocimiento de los hechos denunciados durante los últimos días.

En la oportunidad, Franco comentó que ayer por la mañana se realizó una reunión con el subjefe de Policía y el director general de Seguridad y de la que también participaron referentes de otras divisiones de la fuerza con la intención de diagramar operativos inmediatos para fortalecer la seguridad en la zona.

Entre los reclamos más urgentes que la comunidad local planteó a la Policía se destacó el incremento en la cantidad de uniformados para realizar las recorridas por los distintos sectores del complejo habitacional.

Así también, la exigencia en el arreglo del sistema lumínico en varias manzanas, al igual que el mantenimiento de terrenos en donde el pasto o las malezas funcionan como escondites para quienes luego visitan las viviendas en busca de lo ajeno.

“Estamos exigiendo más cámaras para la avenida, hay cámaras pero no funcionan y así no se puede vivir”, comentó una vecina de avenida Los Jilgueros, quien además agregó que “la semana pasada, de forma espontánea, también nos habíamos acercado a la comisaría para alertar hechos de inseguridad, pero en esa ocasión fue menos la convocatoria porque fueron cuatro robos. Pero esto crece cada día y si no se hace algo de forma urgente, esto no va a parar nunca”.

En relación a los últimos hechos delictivos, vecinos consultados por este medio indicaron que varios de los ilícitos fueron responsabilidad de los ocupantes de un coche rojo, el cual fue individualizado por algunas cámaras y vecinos de la zona.

También recordaron que semanas atrás, una banda delictiva que se movilizaba en un Toyota Corolla blanco y que estuvo relacionada a varios atracos en Itaembé Guazú, también fue una las principales preocupaciones de los moradores de la zona. Y que si bien el coche implicado fue hallado abandonado, los ilícitos no se detuvieron.

Por otro lado, y como consecuencia de las denuncias por robos en el barrio, ayer se desarrolló en Itaembé Guazú el denominado Operativo de Seguridad Ciudadana, del cual más de 90 efectivos de distintas dependencias participaron con recorridas, tanto por los barrios pertenecientes a adjudicatarios del Procrear, como del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha).