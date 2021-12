Cita con la historia

viernes 10 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

En busca de la recuperación ante su propio público, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a Ferrocarril Oeste de Capital Federal, en un partido válido por la zona única de la Liga Nacional de básquet 2021/22.

En encuentro se disputará desde las 21, en el estadio Doctor Luis Augusto Derna de Oberá.

Hasta el momento, el representante misionero acumula un record de 5 triunfos y 6 derrotas, y viene de caer como local ante Instituto de Córdoba por 67 a 55.

Frente a la Gloria los dirigidos por Fabio Demti exhibieron un pobrísimo porcentaje en tiros de campo, ya que anotaron apenas 22 en 73 lanzamientos al aro, es decir un 30 por ciento de puntería.

Como contrapartida defendió bien, ya que Instituto es uno de los mejores equipos ofensivos de la competencia -campeón del Súper 20- y candidato a luchar bien arriba.

Esta noche OTC tampoco tendrá una faena sencilla, puesto que Ferro llegará a Oberá acumulando cinco victorias consecutivas, lo que marca el buen momento de unos de los históricos de la Liga Nacional, por lo que será una buena medida para el dueño de casa.

Autocrítica

Tras la caída ante Instituto el DT local hizo una necesaria autocrítica, vital para recuperar la línea.

“Me parece que jugamos un poco ansiosos. Era una linda parada para ver dónde estamos y no lo hicimos bien. No estuvimos a la altura del partido”, reconoció.

Y agregó: “Nos faltó más juego ofensivo, el rival nos tenía muy estudiado y no tuvimos sorpresa. Realmente por momentos fuimos fáciles de defender. Erramos mucho y nunca pudimos meternos en el partido que queríamos. No tuvimos juego, me hago cargo como entrenador. No jugamos como lo veníamos haciendo y no tuvimos variantes”.

A pesar de la mala noche en ataque, Demti ponderó que “defensivamente hicimos un gran esfuerzo y estuvimos bien. Sí que podemos jugar mejor y este equipo está capacitado para hacer”.

También se refirió a Martín Fernández, el alero que llegó en reemplazo de Jonathan Slider, quien cumplió en el debut.

“Es un jugador que nos puede dar mucho defensivamente, es muy intenso. Y una vez que se acople a los sistemas es muy buen tirador. Además tiene piernas jóvenes, que es algo que al equipo le hace falta”.