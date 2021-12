Amplio despliegue de agentes de salud y fuerzas para vacunar casa por casa

viernes 10 de diciembre de 2021 | 5:00hs.

Empezó ayer en los 77 municipios de la provincia el programa ‘Toco tu puerta’, que consiste en salir a buscar casa por casa a quienes aún no están vacunados contra el Covid-19, siguen indecisos o no completaron el esquema.

Es así que un amplio operativo se desplegó en las comunas en el que los agentes de salud e integrantes de las fuerzas de seguridad recorrieron los domicilios invitando a los vecinos a ser inmunizados. La estrategia del Ministerio de Salud Pública consiste en convencer sobre la importancia de la vacunación y seguir con medidas de cuidado, como uso de barbijo, distanciamiento social y ventilación.

La aparición de nuevas cepas en provincias vecinas y en países de la región implica un mayor compromiso frente a la enfermedad para así mantener el estatus epidemiológico de la provincia.

En Posadas hubo recorrida por los barrios Itaembé Miní e Itaembé Guazú, así como también presencia de vacunadores en paradas de colectivos y en el Parque del Conocimiento.

“La Provincia viene desarrollando desde el año pasado, cuando pudimos acceder a las primeras dosis de vacunas, una gran campaña de vacunación. Vamos a las casas de la gente a pedirles que se vacunen, les explicamos, sacamos todas las dudas y los convencemos de que es la mejor herramienta que tenemos en el mundo”, destacó el ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón, en diálogo con El Territorio.

Y al mismo tiempo agregó: “Las nuevas cepas emergentes tienen más capacidad de contagiosidad y de difusión y mayor capacidad de tener efectos que complique al paciente y puedan ocupar las camas críticas de los hospitales y las terapias intensivas”.

El funcionario añadió que la gente debe entender que la vacuna está disponible y que “hoy la única razón para no vacunarse es la voluntad y el poder está en el pueblo. Hay que vacunarse para proteger al amigo, al hijo, al abuelo, al vecino, a todos los misioneros. Les pedimos que nos dejen entrar a sus casas a vacunarlos, hay stock de vacunas suficientes para todos. Nuestro objetivo principal es vacunar a cada misionero”.

Recorrida de promotores

En Iguazú, el trabajo en terreno comenzó en barrio Belén y se extenderá a todos los vecindarios conforme avance el barrido por zona.

“Tenemos muchos misioneros que no se han aplicado la segunda dosis. Esa es nuestra población objetivo, sin embargo, estamos aplicando la tercera dosis o dosis adicional y tenemos dosis para niños y adolescentes”, explicó, Jorge Frowein, director Zona Norte del Ministerio de Salud.

“Muchas personas se aplicaron la primera dosis, y como notaron que disminuyeron los casos y las muertes, ya no volvieron a los Caps por la segunda dosis, pero queremos que la población cepa es importante completar el calendario ante la posible llegada de otras cepas, es lo que buscamos de transmitir a cada vecino cuando tocamos su puerta”, remarcó.

Durante el recorrido los promotores se encontraron con familias completas que solamente se aplicaron una sola dosis e incluso a pocos metros del Caps donde se concentra la campaña de inmunización contra el Covid-19 residían personas que no contaban siquiera con la primera.

Es el caso de Rosángela Martínez, quien explicó a los promotores que no se aplicó la vacuna por miedo. Allí, el equipo de inmunización se encargó de evacuar todas las dudas y la mujer recibió la primera dosis.

“Lo que pasó es que mi vecino, un señor mayor, se vacunó y quedó en cama como un mes. Él dijo que fue por la vacuna y yo me asusté y no me quise vacunar. Mi marido sí se vacuno y mi hijo tiene la primera dosis. Ahora yo también me vacuné”, contó la mujer en diálogo con El Territorio.

Por su parte, Lilian Kisiel, encargada del área programática del hospital local, indicó que hoy recorrerán otra zona del barrio Belén y luego informarán el cronograma de trabajo.

“Es importante que la población esté inmunizada, estamos trabajando en terreno, pero igualmente se pueden acercar al Caps a vacunarse”.

En este primer día en Iguazú acompañaron efectivos de la Policía de Misiones y de Gendarmería Nacional.

Por su parte, Santa Ana es una de las localidades con mayor número de personas vacunadas contra la enfermedad.

Así lo confirmó a El Territorio el director del hospital nivel I, Mauricio René Sales, quien dijo: “Comenzamos con el operativo provincial, el trabajo de la policía es el acompañamiento a los promotores para conversar con las personas y ofrecerles la vacuna y así lograr que más se vacunen”.

“Estamos contentos porque la gente está concientizada sobre la importancia de la vacuna, en muchos de los casos vamos ya por la segunda y tercera dosis”, valoró.

Mientras, en Jardín América, los trabajadores de la salud destacaron que un gran porcentaje de personas ya tenían las dos dosis correspondientes y que algunos incluso se habían aplicado la adicional. Por tal motivo, fueron pocos los que se vacunaron durante la actividad matutina de ayer.

El operativo estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria de la Salud (APS), Danielo Silva, y el Comando Radioeléctrico UR IX.

Se prevé continuar con la misión la próxima semana, llegando a más barrios de la Ciudad de las Diagonales.