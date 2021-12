Unos 7.500 estudiantes secundarios a recuperatorio

viernes 10 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Con el cierre del ciclo del año escolar, queda habilitada de manera tácita la instancia de recuperatorio en otro año marcado por el brote de Covid-19, en el cual hubo sistema bimodal y desde fines de septiembre presencialidad plena en las escuelas. “Hasta altura del proceso tenemos ya nominalizado. Son, en secundaria, aproximadamente 7.500 estudiantes en proceso de recuperación de conocimiento que no hayan alcanzado. En primaria no, porque en ese nivel no se adeudan materias en general, sino que este son áreas de conocimientos que tienen que ir este fortaleciendo, recuperando”, sostuvo Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE).

“Hablamos con el ministro la semana pasada, cuando nos reunimos con los gremios, les comentamos que nosotros veníamos con aproximadamente un 14% de los estudiantes que no alcanzaban los logros suficientes para la promoción y este año pudimos bajar al 7%. Si bien tenemos escuelas que no reportan datos, hay una mejora sustantiva de estudiantes que pudieron lograr los objetivos”, detalló Galarza en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

El funcionario detalló que el 40% de la población escolarizada está vacunada al menos con una dosis y destacó el impacto positivo en el aula frente a la pandemia.

“Hace tres meses que no tenemos registrados casos de Covid positivo tanto de primaria como de secundaria”, señaló.

“Hasta el 17 de diciembre habrá actividades con estudiantes y hasta el 23 las escuelas estarán abiertas, con actividades de cierre administrativas”, indicó el presidente del CGE.

“Pudimos sostener la presencialidad, no tuvimos que dar marcha atrás en ninguna de las instancias que hemos hecho, tanto a docentes como a estudiantes. Fue un año marcado por la bimodalidad y eso significó priorizar contenidos y aprendimos todos a trabajar en entornos virtuales”, comentó.



Calendario 2022

El Consejo Federal de Educación (CFE) realizado en octubre resolvió que el ciclo lectivo 2022 comenzará el 2 de marzo en todo el país -a excepción de Caba, que comienza el 21 de febrero, y Corrientes, el 14 de febrero- y concluirán el 19 de diciembre. Asimismo,se garantizó la presencialidad plena en los 190 días de clases establecidos.

Con la participación de las autoridades de las 23 provincias y de la Caba se realizó un nuevo cónclave del CFE. Bajo el propósito de que todas las chicas y todos los chicos estén en la escuela, los principales temas abordados fueron: la finalización del ciclo lectivo 2021 e inicio del próximo, dos semanas de vacaciones de invierno para fomentar el turismo interregional y capacitaciones docentes por fuera del calendario escolar. En esta reunión, se acordó al menos 190 días de clase con la posibilidad de que cada jurisdicción defina sumar días y horas para priorizar los aprendizajes afectados por la pandemia de Covid-19 y la recuperación de los tiempos escolares. Además, se fijaron quince días de vacaciones durante todo julio para que cada una de las jurisdicciones seleccione dos semanas para promover el turismo local e interjuridiccional.