Con un festejo en Plaza de Mayo, se conmemora el Día de la Democracia

viernes 10 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

En lo que se prefigura como el relanzamiento de los dos últimos años de gestión, el gobierno nacional conmemorará hoy el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con un festival en Plaza de Mayo que contará con la presencias del presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ex presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil) y José “Pepe” Mujica (Uruguay).

La celebración incluirá un festejo popular en la histórica plaza, así como la entrega de los premios Azucena Villaflor a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos, entre ellas ‘Taty’ Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo y el ex senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen, entre otras figuras.

Los festejos también serán una forma de recordar el 73° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en 1948 por la Organización de Naciones Unidas.

Desde el gobierno confirmaron que en el acto “estarán ‘Lula’ y Mujica, quienes seguirán las actividades de esta fiesta” y recordaron que previo a la convocatoria central, a las 12 se entregarán en el Museo del Bicentenario, los premios Azucena Villaflor a “las personalidades que de forma permanente nos guían en la lucha por la defensa de los derechos humanos”.

En la ocasión, también serán distinguidos Dolores Sigampa de Demonty, integrante de la organización Madres en Lucha contra la Violencia Institucional; la jueza Lucila Larrandat y el documentalista Pablo Torello.

A partir de las 15, se desarrollará el festival artístico del que participarán relevantes figuras de la música como Peteco Caravajal, Teresa Parodi, Víctor Heredia, los Súper Ratones, Masacre, Ráfaga, y la banda Francisco el Hombre, entre otros.

Una imagen de unidad

El acto de cierre que será a partir de las 19, tendrá como únicos oradores al ex presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, y a Cristina y Alberto, quienes en el marco de las negociaciones que el gobierno nacional viene llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los fines de postergar los pagos de la deuda contraída durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, buscarán dar una imagen de unidad del Frente de Todos.

En la jornada del miércoles, el presidente Alberto Fernández convocó al acto a través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el que acompañó con un mensaje sobre la unión latinoamericana y la importancia de la democracia: “Latinoamérica unida. Democracia para siempre.#10D Plaza de Mayo”, posteó el mandatario.

Por su parte, Cristina también convocó al evento: “El viernes (por hoy) nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo”, indicó en Twitter donde acompañó el texto con un video que repasa sus años de gobierno y los de Néstor Kirchner.



La agenda de Lula en su visita a la Argentina

El ex presidente de Brasil, Luis Inácio ”Lula” Da Silva, favorito en las encuestas a ganar en primera vuelta las elecciones de octubre de 2022, tendrá una agenda política, institucional y sindical durante su visita a la Argentina. Lula se reunirá en Casa de Gobierno con el presidente Alberto Fernández y “será homenajeado por su lucha contra el Lawfare, el abuso de la Justicia para alcanzar objetivo políticos e ilegítimos”, indicó un comunicado. Mañana, el ex líder sindical tendrá un encuentro con dirigentes de la CGT y de la CTA. El dirigente había prometido realizar un viaje a la Argentina en gratitud hacia el presidente y la vicepresidenta tras haber pasado 580 días en la prisión en la ciudad de Curitiba por una causa de corrupción que fue anulada por manipulación y Lawfare cometidos en el marco de la Operación Lava Jato y el ex juez Sérgio Moro.