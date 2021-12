El embarazo de Eva Dominici y la cautela

viernes 10 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

En pareja desde 2018 con Eduardo Cruz, Eva de Dominici explicó por qué se tomó su tiempo para confirmar públicamente su embarazo. Hoy, su hijo Cairo tiene dos años.

“En su momento me preguntaron por qué había tardado tanto en contar que estaba embarazada. El principio del embarazo fue difícil”, comenzó diciendo la actriz en Los Mammones.“A los tres meses y medio me hice un estudio genético en Los Ángeles, en el que ven como 80 mutaciones genéticas, y me llamaron para explicarme que yo era portadora de dos mutaciones que estaban inactivas en mí, pero en mi bebé podían estar activas. Eran muy graves”, detalló Eva. ”Tenían que hacerle un estudio a Eduardo, porque si él tenía una de las dos mismas mutaciones genéticas, mi bebé tenía un 25% de probabilidades de tenerlas activas. Entonces, me tenían que hacer una punción y si tenía activa alguna, iba a tener pocas chances de sobrevivir”, agregó. Para finalizar contó que con la salud es muy cautelosa y u bien supo que su bebé estaba bien, compartió la noticia.