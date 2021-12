Villa Cabello al cine con 'Ese fin de semana'

jueves 09 de diciembre de 2021 | 8:53hs.

Se estrena hoy en las salas del país y espacios Incaa de Misiones, Ese fin de semana, la ópera prima de ficción de Mara Pescio grabada en Tierra Colorada. El filme marca el debut en un rol protagónico en cine de Miss Bolivia y tuvo su premiere mundial en la sección Nuevos Directores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Cuenta con el apoyo de Incaa, Ibermedia y el fondo de producción del Iaavim.

De esta manera, la historia que se centra en la relación de tres mujeres, podrá verse en el Espacio Incaa Cine Teatro Oberá, de hoy hasta el domingo, a las 21 y hasta el 15 en el Sunstar Cinema ubicado en el Posadas Plaza Shopping.

Como parte de su lanzamiento en la pantalla grande, el filme también se proyectará en la Chacra 150 que sirvió de locación para esta historia. El próximo jueves 16, el cinemóvil del Iaavim desembarcará en el Polideportivo del barrio para brindar una función gratuita a partir de las 20. Todos los vecinos podrán llevar sus silletas y deleitarse con el filme que tuvo a muchos de los moradores de Villa Cabello actuando como extras.

Tal como relata la sinopsis, Julia (Miss Bolivia) está presionada por una deuda que debe saldar. Tiene que volver a su ciudad natal para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre, y decide aprovechar el viaje para recuperar el dinero de una vieja estafa. En tanto, Clara (Irina Misisco), no quiere irse a Paraguay con su padre. Desea quedarse en el barrio donde ha nacido y donde tiene una vida junto a su novia con quien comparte el deseo de armar una banda de música.

Del oeste posadeño

La directora alegó “Quiero contar la historia de un reencuentro que se da en el mismo momento en que dos personas dejan de verse. Sólo dos días para encauzar una relación que hasta entonces no había funcionado entre una madre y su hija. Después, cada una tendrá que aprender a vivir ese vínculo a la distancia. Ese Fin de Semana es el intento desesperado por recuperar el tiempo perdido”.

En esa línea, destacó el espacio multicultural donde se desarrolla la trama: “Filmamos en monoblocks de Posadas, un lugar pluricultural donde se entremezclan diversos idiomas. No sólo trabajamos en una bisagra cultural / idiomática, sino que incluimos miembros de dicha comunidad como parte esencial del elenco. Me concentré en las situaciones que se desprenden de ese contexto, tomando así herramientas del documental para construir esta película ficcional”.En tanto, en diálogo con el Iaavim, Miss Bolivia contó como fue realizar esta historia. Detalló que fue un desafío y un anhelo cumplido ser parte de una cinta cinematográfica y que al adquirir herramentas actorales quiere seguir en esa experiencia: “Pasar semanas casi conviviendo en el barrio Villa Cabello fue hermoso, por su gente, su amabilidad y generosidad que me llegaron al hueso y pude compartir de primera mano con sus habitantes que a su vez también participaron de este rodaje en todos sus aspectos. Me gusta mucho salir de mi zona de confort, tanto en lo artístico como en la vida cotidiana. Fue una experiencia inolvidable’’.

Sobre su conocida faceta de activista, entendió que ‘‘la escritura, la música y la actuación en este caso, son utilidades privilegiadas para montar el gesto de activar. La temática de la película, el personaje que me tocó encarnar y sus tensiones, son parte de mi activismo’’ .



Para agendar

Cine de local.

En Misiones, la cinta podrá verse gratis en el Espacio Incaa Cine Teatro Obera, del jueves al domingo, a las 21. Y el jueves 16 en Villa Cabello. Además por Cine.Ar TV, hoy y el sábado 11, a las 22.