Denuncian a vecino que tira líquidos cloacales en la vereda

jueves 09 de diciembre de 2021 | 8:49hs.

En Jardín América, un grupo de vecinos del barrio Sarmiento se queja por el accionar de otro poblador, quién cada dos semanas desagota el pozo negro de su domicilio en la vía pública, provocando la circulación de los desechos cloacales sobre la vereda y la posterior llegada de los líquidos hasta un arroyo. La molesta situación la viven desde el año pasado y aún no lograron obtener respuestas pese a los constantes reclamos.

“Este señor hace lo mismo cada dos semanas, lo peor es que lo hace de noche para disimular un poco, pero es imposible no darse cuenta por los malos olores”, resaltó Juan, vecino del lugar.

Además, precisó que su hija sufre problemas respiratorios. “Tiene que hacerse nebulizaciones y es imposible respirar cuando esto pasa”, dijo indignado.

Las reiteradas quejas derivaron en una exposición policial el año pasado, donde participaron unas diez familias que son las más afectadas. “Hay un canal de agua, que a su vez conecta con el arroyo Bancario, donde llegan todos los desechos, provocando así la contaminación del mismo. Hay veces que los chicos, en temporada de calor, se meten al arroyo porque no es hondo y con esta situación no pueden ingresar”, expresó el afectado.

Reunidos los vecinos pidieron que el hombre que realiza este accionar no lo haga más, porque no quieren que siga dañando, no solamente la salud de los lugareños, sino también las aguas del arroyo.

“Son litros y litros de agua contaminada, esto ya no puede pasar más, sólo queremos que no se vuelva a repetir”, señaló Juan.

Consultados por este medio, desde la Municipalidad de Jardín América indicaron que ya tomaron cartas en el asunto, solicitaron al vecino en cuestión que no desagote más su pozo negro. Al no cumplir con la solicitud, se envió a personal municipal para rever la situación, pensando en otra alternativa.

De momento dijeron que seguirán insistiendo y exigirán la solución definitiva, por tal motivo se acercarán al domicilio del hombre para que resuelva prontamente la dificultad que afecta a todo el barrio.