“Espero condenas ejemplares, ellos no tuvieron clemencia”

El próximo martes, los jueces del Tribunal Penal de Oberá -Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Villalba- van a dictar sentencia en la causa por la muerte de Hugo Miguel Wasyluk (38) en el calabozo de la comisaría Primera de la Capital de Monte, que tiene como imputados a 13 policías acusados de haberlo golpeado salvajemente generando en su cuerpo lesiones externas e internas irreversibles que causaron su deceso tras una agonía de 27 horas, en la que no recibió atención médica.

La familia de la víctima, constituida como querellante particular, participó en cada una de las ocho audiencias en la que se trató de determinar las responsabilidades de los uniformados involucrados a partir de la detención en la localidad de Villa Bonita, el traslado y posterior alojamiento en la dependencia de Oberá por orden de un superior de la Unidad Regional II.

Tres están acusados de tortura seguida de muerte con pedido de prisión perpetua, dos de omisión de denuncia de tortura e incumplimiento de los deberes de funcionario público (todos de la comisión de Villa Bonita que detuvo a Wasyluk) y ocho de incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunto encubrimiento (de la comisaría Primera de Oberá que no le brindó atención médica durante el tiempo que estuvo detenido), entre ellos quien era médico policial.

“Espero que sean condenas ejemplares, y reconozco que a mi me cuesta porque no soy rencoroso pero creo que las personas que torturaron a mi hermano no tuvieron piedad, no tuvieron clemencia, no cumplieron con su deber y realmente lo que hicieron es aberrante”, analizó Jorge Wasyluk en diálogo con El Territorio, en relación a lo que espera la familia sobre la decisión de los magistrados.

“Teniendo en cuenta eso, el pedido es de condenas ejemplares no sólo para los tres policías para los que solicitaron prisión perpetua, sino para los cinco de Villa Bonita y para todos los de Oberá que realmente no cumplieron con su deber como funcionarios públicos. No soy nadie para decirlo, pero lo que hicieron con Hugo, mi hermano, espero que no hagan con nadie nunca”, puntualizó.

En esa línea Jorge lamentó que “decir que porque era Wasyluk no se merecía ir al médico, que Dios me perdone, pero es imperdonable”, y acotó que “ahora espero que los jueces del Tribunal estén a la altura como estuvieron los fiscales y la querella en el requerimiento de pena. Tiene que haber justicia”.

“Imperdonable”

Sobre el desarrollo del debate oral que se realizó en el Oberá Tenis Club (OTC) el hermano de la víctima analizó que “hasta ahora me parece bastante bien, la verdad que nosotros hace mucho tiempo estamos esperando una respuesta a lo que pasó hace más de diez años porque como hermano de Hugo siento que fue muy atroz, algo demasiado grave lo que hicieron”.

“El otro día (Pedro) De Mattos pidió perdón pero creo que ni la risa le podemos perdonar. Para nosotros es una impotencia ver las cosas ahí, escuchar sus excusas y no poder intervenir, no poder hacer nada como le pasó a Hugo, que lo torturaron y no pudo defenderse porque estaba esposado de pies y manos”, afirmó Jorge y en ese punto lamentó “la actitud de los abogados defensores de los imputados que realmente me dejaron molesto, especialmente uno de ellos, pero el proceso se realizó bien, fue un proceso honesto, mi familia está contenta y esperamos que se termine de una buena manera, con todos ellos condenados”.