Hassan asumirá en Oberá con un plan de acción e impronta joven

jueves 09 de diciembre de 2021 | 3:00hs.

En los próximos días, la ciudad de Oberá tendrá un cambio en el Ejecutivo. Es que el alcalde Carlos Fernández asumirá el lunes como diputado nacional, tras lo cual, la administración comunal de la Capital del Monte quedará por los próximos dos años en manos del actual concejal Pablo Hassan.

El abogado obereño será de esta manera uno de los intendentes más jóvenes en asumir, a sus 28 años. Sin embargo, aduce estar tranquilo debido al trabajo continuado que viene realizando en distintos sectores de la política y la gestión en los últimos años. “Estuve en el Ejecutivo desde inicios de 2017, pero siempre cumpliendo tareas técnicas en la Dirección de Asuntos Jurídicos. En 2019 empecé a tener un poco de participación y rol político cuando Carlos (Fernández) me pide que vaya como primer candidato a concejal de la lista. Hoy en día estoy tranquilo, trabajando mucho con el equipo y analizando, viendo detalles y cada vez más entusiasmado con el desafío”, indicó en diálogo con El Territorio.

Respecto al cambio de rol del Legislativo al Ejecutivo, remarcó que “haber estado como concejal me permitió también estar cerca e ir viendo cómo es el trabajo del intendente, las necesidades de la ciudad, de la gente y todo eso por ahí me da un poco tranquilidad, porque sé con lo que me voy a encontrar, no me siento perdido”.

“Sin dudas que por la edad, la visión técnica y política va a ser distinta. Somos diferentes generaciones. También influye mucho la profesión, porque Carlos era médico pediatra y yo soy abogado que hasta hace tres o cuatro meses ejercía litigando. Es una de las cosas que me duelen, tener que dejar la profesión, aunque me autoconsiento con el hecho de que en el Ejecutivo muchas veces se tocan cuestiones jurídicas”, explicó.

Temas y prioridades

En referencia a los temas que prevé se irán trabajando de manera prioritaria en la ciudad, Hassan mencionó la licitación del transporte público de pasajeros como uno de los más complejos.

No obstante, también detalló el plan de acción que se viene llevando adelante en la gestión: “Nosotros tenemos dos líneas que venimos como política pública haciendo, que se dividen en dos carriles. En un carril, los proyectos y políticas públicas macro que hacen a un crecimiento armonioso de la ciudad y que hacen a una mirada hacia el futuro. Concretamente me refiero a megaobras de infraestructura que llevan solución a necesidades básicas, como el troncal norte y sur de agua, las redes de cloacas, algunas principales arterias de la ciudad, el Girsu. Son megaproyectos que requieren de trabajo técnico y de gestión para los recursos, porque no los podemos realizar con fondos municipales”.

“Pero después, como segundo camino de acción, está lo inmediato y mediato. Creo que en ese sentido, el municipio tiene que volver a lo básico, a la cercanía en el barrio, a arreglar la calle, al famoso ABL: alumbrado, barrido y limpieza”, determinó.

El futuro alcalde adujo que sobre el primer punto, “no nos podemos olvidar de esta mirada hacia el futuro, hubo gestiones pasadas que se olvidaron y nos posicionaron donde estamos con una gran parte de la población sin agua o con casi el 70% de la ciudad sin cloacas que es una locura. Durante muchos años se trabajó con lo inmediato y no se ocupaban de las cuestiones de fondo”. Mientras, en lo que refiere a la cercanía con la gente, lamentó que “a esta gestión, los años de pandemia la han castigado mucho y han hecho que se aleje un poco de los barrios”. Por eso indicó: “Yo quiero tener cercanía, volver al barrio y es fundamental para eso el trabajo con las comisiones vecinales. Tenemos 70 barrios en Oberá, por eso necesitamos esa ayuda para organizarnos y hablar con todos los vecinos. Es fundamental que se retorne a las comisiones, que funcione de manera coordinada, para canalizar las necesidades de la gente, y empezar a pensar en el presupuesto participativo”.

“Creo que tenemos que -con los recursos municipales- dedicarnos a los trabajos en los barrios y las obras de infraestructura debemos gestionarlas con provincia y nación para no ocupar allí la maquinaria municipal que necesitamos en los barrios. Es reorganizar el trabajo y armar un nuevo esquema”, apuntó.

Medioambiente

Otro de los puntos en el que Hassan quiere hacer hincapié es en el cuidado del medioambiente, uno de los temas trascendentales para las nuevas generaciones. “Para la ciudad es muy importante, a mí me gusta mucho también lo tiene que ver con el reciclado, con el cuidado medioambiente, por eso siempre estuve en esa tema”, dijo.

Y agregó: “Creo que eso puede llegar con el tiempo a ser un sello mío, soy un amante de la naturaleza y le quiero dar esa impronta. Creo que todos los jóvenes estamos comprometidos con esa política pública y esa bandera. Y quiero que en eso los jóvenes se sientan respaldados conmigo”.

Por último, adujo que probablemente muchos más temas y necesidades irán teniendo lugar una vez que comience el trabajo en el Ejecutivo, pero si bien “el tiempo es poco, creo que hay cosas que podemos lograr”.