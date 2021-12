Siete misioneros recibieron audífonos

jueves 09 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Siete pacientes misioneros mejoraron su audición y por consiguiente su calidad de vida al recibir audífonos.

Los beneficiarios se acercaron a la sede del Ministerio de Salud Pública a colocarse los implementos.

En el salón auditórium, personal de la cartera sanitaria les puso el par de audífonos a seis de los beneficiarios y les explicó cómo funcionan.

Un séptimo dispositivo, por cuestiones de distancia, se lo acercaron al beneficiario hasta su domicilio.

Lidia, una de las personas que recibió el aparato, se mostró muy emocionada y agradecida.

“Esto es algo que hace mucho tiempo que necesitaba y no podía comprar, porque soy artesana y con mis trabajos no me alcanza para un aparato así”, contó.

Los equipos fueron comprados con fondos de Rentas de la provincia.

Banco

Desde hace cinco años en Misiones existe un banco de audífonos, que funciona en el Hospital Materno Neonatal. Allí, al detectar niños o adultos con problemas de audición, buscan conseguir el aparato para que la persona desarrolle su vida de la manera más óptima posible.

Es por ello que piden colaboración de la comunidad que pasó por la experiencia de usar audífonos y que los renovaron o que por diferentes motivos ya no los usan, que los acerquen al hospital. También se pueden contactar vía Facebook a ‘Banco de audífonos Misiones’.