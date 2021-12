Varios municipios se preparan para el recambio en los concejos deliberantes

jueves 09 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Varias comunas misioneras renovarán en los próximos días sus bancas legislativas, e incluso cuatro de ellas deberán cambiar también a sus intendentes. Este último caso corresponde a Oberá, Santo Pipó y Puerto Piray (debido a que sus actuales alcaldes asumen cargos legislativos), además de Wanda, que eligió jefe comunal en las últimas elecciones generales.

En los comicios provinciales de junio, en tanto, doce municipios con Carta Orgánica eligieron representantes locales. En Aristóbulo de Valle, El Soberbio, Leandro N. Alem, Eldorado, Montecarlo, Puerto Iguazú, Puerto Rico, San Vicente y San Pedro se renovarán las bancas de tres concejales titulares y tres suplentes. En Posadas, se eligieron siete ediles titulares y siete suplentes. Mientras, en Oberá, la votación fue para defensor del Pueblo titular y adjunto. Tanto en San Pedro como en Dos de Mayo se eligieron, además, convencionales constituyentes.

El caso de Oberá es particular, pues, tal como se mencionó, además de la asunción del nuevo defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt (que estará en lugar de Patricia Nittmann), tendrá la toma de posesión del sillón comunal por parte del actual concejal Pablo Hassan, ya que completará el mandato de Carlos Fernández, quien asumirá como diputado nacional. La nueva gestión gobernará hasta diciembre del 2023 (ver página 7).

En Santo Pipó, Mabel Cáceres asumirá como diputada provincial mañana y también dejará su sillón comunal, que será ocupado durante dos años por Luis Fabián Bourscheid. De igual forma, Mirta Lezcano ostentará el lugar de intendente en Puerto Piray, puesto que Jorge Lezcano será diputado provincial.

Mientras, en Wanda asumirá por los próximos dos años Andrés Cuper, quien se encuentra ejerciendo como alcalde interino.

Concejos deliberantes

Algunos de los municipios realizarán sus actos de asunción de concejales este viernes. Uno de ellos es Posadas, donde desde las 7 de la mañana tomarán posesión de la banca Horacio Martínez, María Eva Jiménez, Daniel ‘Colo’ Vancsik y Malena Mazal, de la renovación; además de Santiago Koch y Pablo Argañaraz, de Juntos por el Cambio. En tanto, quienes dejan su banca son Martín Arjol, Maximiliano Florindo, Marcelo Julien, Mario Alcaraz, Anahí Repetto y Rolando Olmedo. En tanto, Pablo Velázquez (JxC) fue reelecto.

En Leandro N. Alem, mañana desde las 8 se procederá a la renovación parcial de los miembros del Concejo, con la asunción de los tres ediles que fueron electos en junio pasado: asumirán Matías Sebely y Hugo Gutiérrez (Frente Renovador), mientras que Ricardo Andersen (Juntos por el Cambio) fue reelecto. Abandonan sus bancas Ricardo Aguilar y Mario Zuetta (FR).

Asimismo, se supo que ya hay acuerdo para las autoridades del deliberativo. Seguirá como presidente Rubén Pineda y el vicepresidente lo definirán en el bloque Rojo y Blanco entre Eduardo Ruzak y el entrante Hugo Gutiérrez. Ya contarían también con el voto positivo del bloque unipersonal de Sebely. El secretario general seguirá siendo por 18° año consecutivo David Maciel.

En Puerto Iguazú, está previsto que mañana a las 10 se lleve adelante la sesión preparatoria del Concejo Deliberante en el salón de usos múltiples del Iturem. Allí ingresarán los tres concejales electos.

El oficialismo pierde la mayoría en el recinto, ya que contará con tres concejales de la renovación, tres de Juntos por el Cambio y uno del Frente de Todos.

Tomarán posesión de las bancas Rodrigo Lugo (JxC), Javier Bareiro (Frente Renovador) y Hugo Sartori (FdT).

Los ediles salientes son Ernesto Benítez y Domingo Martínez, quienes intentaron renovar el mandato, y la concejal Verónica Lunardi quien asumió la banca cuando el cuerpo deliberativo destituyó a Gabriel Llamas en 2018. Los concejales que permanecerán dos años más en el recinto son el presidente del Concejo por 5 años consecutivos Juan José Raynoldi, y los ediles de JxC Ramona Brítez y Julio Castro.

Respecto a la paridad de género, el cuerpo deliberativo a partir del 10 de diciembre tendrá solamente una mujer. Hasta el momento se prevé que la sesión sea una fiesta cívica, aunque existe la posibilidad que vecinos se manifiesten en el lugar para exigir que Fabián de Sa pueda asumir como concejal.

En 2019, la Comisión de Poderes impidió el ingreso de De Sa alegando que no cumplía con los años de residencia que exige la Carta Orgánica para ocupar la banca, y en su lugar asumió Julio Castro.

En Eldorado, mañana a las 19.30, en la olaza Sarmiento, asumirán los concejales electos en los comicios del 6 de junio. El Concejo Deliberante de la ciudad consta de siete integrantes y en esta oportunidad se renovaron tres ediles.

Los que asumirán son Diego Rodríguez Larcher, por el Frente Renovador, Augusto Daniel González, por JxC-UCR, y Sebastián Tiozzo, por el Frente de Todos.

Los tres concejales que culminan su mandato son el actual presidente del cuerpo, Jorge López, Jorge Almirón (ambos del Frente Renovador) y Héctor Falsone de JxC.

Continúan su mandato por dos años más Águeda Saenger, Lorena Cardozo (Frente Renovador); Rosi Kurtz (JxC), además de Bernardino Bobadilla, que resultó electo por el Frente Renovador, pero no integra el bloque de dicho partido por considerarse representante del Frente de Todos, y no pertenece a ningún bloque por no autorizar la Carta Orgánica Municipal la conformación de bloques si los ediles fueron electos por un partido diferente.

Así, el Concejo Deliberante de la ciudad tendrá, después de 14 años, tres bloques de partidos políticos diferentes.

En Aristóbulo del Valle, ingresarán Juan José “Negro” Mac Donald y María Esther “Chichi” Maruñak ambos del sublema Fuerza y Unidad, del Frente Renovador, mientras que por la minoría entrará Agustina Basile, de Juntos por el Cambio.

En El Soberbio, Jorge “Polaco” Messer y Liliana Carballo ingresarán por la renovación, en tanto que Normelia Dos Santos lo hará por el Frente de Todos. Los salientes son Ariel Errobidarte, Nelson Brettin y Carina Hesselman.

En Montecarlo se renuevan tres bancas del Concejo Deliberante. Concluyen su mandato Doris Bischoff, de Cambiemos; Andrea Rohrmoser y Graciela Oliveira, del Frente Renovador. Esta última es la actual presidente del Concejo y renueva mandato, ya que su lista fue la ganadora en las últimas elecciones. Mientras, mañana asumen Lucas Vega, de Cambiemos que entra por minoría simple; Graciela Oliveira, por el oficialismo, y Pablo Acosta por otra lista del Frente Renovador. Es así que el Concejo queda dividido en tres bloques. Completan el cuerpo los concejales Luis Canaparro y Nadia Engler, del Frente Renovador, Walter Weber, de la renovación grupo Fuerza Nueva, y Daniel Galarza, de Cambiemos.

En San Pedro ingresan César Camargo Sozio y Marianela Tellechea (FR) y en tercer lugar, Omar Lacerda (Pays).

En San Vicente ingresan Sandra Rodríguez y Edmundo Radke, ambos del Frente Renovador. Y en tercer lugar, Blanca Álvez, del sublema ‘La lucha sigue junto a vos’, de Pays.

Por último, en Puerto Rico mañana se hará el acto de asunción de Gabriela Paola Fantín y Luis “Luicho” Alarcón, de la Renovación, y por Juntos Somos El Cambio ingresa Christian Irschick.



Wellbach, como titular de Gabinete

Ricardo Wellbach asumirá como ministro de Coordinación de Gabinete, según confirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad a El Territorio. Hasta mañana, Wellbach seguirá cumpliendo funciones como diputado nacional y desde ahí se sumará al gabinete provincial. De esta manera, representa uno de los primeros cambios confirmados en la cartera provincial. A su vez, afirmó que Víctor Kreimer, quien cumplía esa tarea, estará al frente de la cartera de Ecología, que deja vacante Mario Vialey al asumir como diputado provincial.

Desde las 9 de mañana, asumirán los nuevos diputados provinciales electos en junio pasado. Ellos son Martín Cesino, Sonia Rojas Decut, Mario Vialey, Mabel Cáceres, Ceferino Rodríguez, Antonia Suzel Vaider, Rafael Pereyra Pigerl, Norma Sawicz, Jorge Lezcano, Karen Fiege y Rolando Roa por la renovación.

Por Juntos por el Cambio asumen Ariel Pianesi, Mikaela González Coria, Germán Kiczka, Lilia Torres, Horacio Loreiro y Gladys Haydeé Cornelius. En tanto, por el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria serán legisladores Santiago Mansilla, Blanca Álvez y Martín Sancho.

