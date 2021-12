Confirman cuatro casos de la variante Delta en Virasoro

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 19:39hs.

La Dirección de Epidemiología de Corrientes confirmó hoy cuatro casos de la variante Delta en el paraje Caabí Poí de la localidad de Gobernador Virasoro.

Se trata de alumnos que concurren a una Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Ituzaingó y las muestras que se habían enviado a Corrientes Capital para ser analizadas terminaron dando positivo para esta mutación.

El municipio en conjunto con el hospital local Miguel Sussini están hisopando a los habitantes del paraje para detectar otros posibles contactos y al mismo tiempo estableciendo aislamiento para los contactos estrechos de los estudiantes. También se convocó para mañana, desde las 8.30 a un testeo masivo para los virasoreños en la sala del barrio Narciso Vega.

En horas del mediodía, el hospital local, había confirmado en la red social Facebook un caso y pedía a la población que extreme las medidas sanitarias como así también acate las indicaciones emitidas por Salud Pública de la provincia y de la comuna.

“Esto está dentro de un esquema todavía escaso, en cuanto a números. Lo que estamos viviendo es la transición de la variante Manaos a la Delta, que está ocurriendo en todo el país y, en este sentido, estamos viendo de qué manera incide en la cantidad de casos totales”, había sostenido el ministro de Salud correntino, Ricardo Cardozo.

No obstante había indicado que “la situación epidemiológica general no amerita que haya algún cierre en particular, pero sí amerita que nos anticipemos a determinados eventos y que estemos atentos a los signos y a las alarmas epidemiológicas que puedan ocurrir como para tomar las medidas a tiempo”.

Hace algunas semanas, Salud de Nación había señalado que Corrientes es la provincia con más casos detectados de la variante Delta en todo el Nordeste argentino.