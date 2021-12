Irigoyen se une a la campaña provincial contra el dengue

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 9:17hs.

Si bien, en esta zona de frontera se trabaja durante todo el año en la prevención del dengue y otras enfermedades vectoriales, en la mañana de ayer, martes, con la presencia de autoridades municipales y de salud de la región, se dio inicio a un nuevo operativo de concientización y prevención, intensificando así dichas tareas en concordancia con la campaña provincial contra el dengue que arrancó el lunes en la localidad de Bernardo de Irigoyen.

Del operativo participan, en un trabajo mancomunado, el área de salud de Bernardo de Irigoyen, el Municipio, Bomberos Voluntarios, Policía de Misiones, Gendarmería Nacional y Ejercito Argentino.



Las actividades que comenzaron a llevarse adelante en diversos barrios, son la descacharrización, eliminación de posibles criaderos de mosquitos y las visitas casa por casa utilizando el diálogo permanente con los vecinos, a quienes se les brinda recomendaciones sobre cómo prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue.

En diálogo con El Territorio, la doctora Graciela Ferreira, directora del hospital local, indicó: “Esta campaña fundamentalmente es contra el vector que transmite la enfermedad del dengue, que es el mosquito Aedes aegypti, que pica a una persona infectada y después vuelve a picar una persona que está sana y ahí se transmite el virus trayendo serias consecuencias que pueden llevar incluso a la muerte, es por eso que queremos prevenir que haya gente infectada por lo tanto se hace la campaña para la concientización de la descacharrización, tirar todas las cosas que sean chatarras que están acumuladas dentro de la casa o en el patio de la casa y que pueda contribuir al nido, digámoslo así dónde hay muchos mosquitos y donde se pueden proliferar”.



A lo que agregó: “si bien no tuvimos casos de dengue autóctonos en nuestra localidad, vivimos en una zona fronteriza y de muchos tránsito de personas, por eso las campañas de prevención siempre son muy importantes y con el único efecto o el único objetivo de prevenir y concientizar, con eso nos aseguramos que el mosquito no prolifere y no se desarrolle la enfermedad, eso es lo que más queremos y junto con esta campaña también vamos a hacer la campaña toco a tu puerta que también lanzó la provincia para la concientización sobre el Covid-19 y la importancia de la inmunización, porque el Covid todavía continúa dando vueltas, continúa mutando o sea, continúa variando y continúa siendo peligroso. Recordamos a la población, a los que no se inmunizaron o no completaron su esquema de vacunación, que recapaciten, recordemos que todas las inmunizaciones a lo largo de la historia que se han hecho siempre ha sido en beneficio de la humanidad y no en contra”.



Por su parte el intendente Guillermo Fernández, mencionó: “Quiero agradecer a todas las instituciones que mancomunadamente y coordinadamente colaboran con esta campaña, que es muy importante, por suerte no tuvimos casos autóctonos, debido a que también la población siempre fue muy respetuosa y colaboró con las campañas sanitarias y pedimos a la población que siga colaborando con la limpieza de los terrenos, la descacharrización, evitando la acumulación de recipientes con agua, de manera que se eviten los criaderos de mosquitos y así también evitemos la transmisión de la enfermedad”.