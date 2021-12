Comerciantes ratificaron el rechazo al nuevo Código Fiscal

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 8:07hs.

En la jornada de ayer, comerciantes de la localidad de Oberá se concentraron en el Concejo Deliberante local para manifestarse en contra del nuevo Código Fiscal municipal.



Tal como lo anticipó El Territorio, los emprededores de la Capital del Monte se oponen a lo que determinan que fue “un proyecto arbitrario e inconsulto”. En el recinto, pudieron tener la palabra y expusieron sus argumentos ante los ediles presentes, al tiempo que pidieron que se deje sin efecto la normativa sancionada.



De acuerdo a lo que se expuso en la jornada, se llegó a tratar solamente 14 de los 242 artículos, mientras que “se apuró la aprobación, que fue sobre tablas y solamente con la mayoría oficialista”.



Con carteles de “yo apoyo la redacción participativa del Código Fiscal” los vecinos presenciaron la sesión y urgieron que los ediles escuchen el reclamo popular.



Adriana Kosnicki, comerciante obereña y una de las referentes de los autoconvocados, explicó que “hubo bastante gente, muchos fueron temprano pero lamentablemente no se nos dio el tratamiento que nos corresponde, empezaron tarde la sesión y se trataron todos los temas primero antes que el nuestro, lamento tanto destrato hacia la clase trabajadora”.



Asimismo, adujo que pudieron expresarse “pero nos dejaron a lo último, trataron de cansarnos, y nosotros sentimos ese ninguneo”.



“Pude decir unas palabras en representación de los comerciantes, porque muchos no pueden cerrar el negocio y asistir, no tenemos quien nos cubra las espaldas, la realidad no nos permite dejar de trabajar, pero por lo menos pudimos mostrar el descontento, con nuestros cartelitos que también pegamos en la vidrieras”, concluyó.



Como se recordará, la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco) criticó la aprobación también por considerarla inapropiada e inconsulta, lo que fue manifestado días atrás a través de un comunicado de la entidad.