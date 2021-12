Las defensas se unieron en la hipótesis de un accidente

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

En la víspera alegaron las respectivas defensas de los trece policías imputados. Por un lado Eduardo Paredes, quien junto a Ramón Butof asiste a Gómez e Heijo, mientras que Marcelo Carísimo defiende a Rodríguez y González, y Cristina Salguero patrocina a De Mattos.

En síntesis, los defensores de los cinco de Villa Bonita se unieron tras la hipótesis de un accidente previo que supuestamente lesionó a la víctima, cuestión que en la instrucción fue descartada de plano.

Pero no sólo eso, sino que el testigo “estrella” Rogelio Gómez, quien dijo que Wasyluk le contó que se cayó de un camión, mostró muchas dudas en el debate y por ello la querella pidió que se lo investigue por falso testimonio.

Incluso, las supuestas lesiones previas fueron descartadas por el médico Lein Hung Kuo, quien la tarde del mismo 25 de abril de 2011 atendió a la víctima por una consulta de rutina y no observó lesiones, lo que corrobora que falleció por las heridas que horas más tarde le produjeron los policías.

Sin embargo, en alevosa falta de respeto hacia el profesional médico, Paredes ninguneó su labor y dijo que “en esa época el doctor hablaba coreano, no se le entendía nada”.

Carísimo adhirió a las conclusiones de Paredes, mientras que Salguero solicitó al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda para De Mattos “o una pena morigerada”.

“Se basan más en suposiciones que en pruebas. No se le dio a la autopsia la posibilidad de otra hipótesis como el accidente que tuvo”, agregó.

Javier Millán Barredo, defensor del médico policial y de los policías de la Primera, inició diciendo que “perder el trabajo es muy doloroso”, en relación a una posible condena para sus clientes.

Habló de “negligencia, pero no dolo”, y que “son policías, no adivinos”, ya que la víctima no les pidió ayuda. Luego solicitó la absolución.

Por último, los demandados civiles por el Estado provincial, Jorge Rojas y Walter Vuotto, subrayaron que “tengan en consideración la indemnización solicitada por el hijo, que es el único heredero forzoso”.

