Con 15 nuevos contagios, son 137 los casos activos

Por el feriado, hoy no abrirán los centros de testeos. Foto: MATÍAS BORDÓN

El Ministerio de Salud de Misiones informó ayer en su boletín epidemiológico que se detectaron 15 nuevos contagios de Covid-19 y no hubo registro de fallecidos por la enfermedad.

Los nuevos casos están distribuidos en doce municipios. Así, ayer eran 137 los casos activos, personas cursando la enfermedad, de los cuales trece están internados en hospitales o sanatorios.

De esta manera, desde la llegada de la pandemia, la tierra colorada acumula 37.014 casos confirmados y 707 personas fallecidas.

Además, son 36.170 los pacientes recuperados, catorce informados en la jornada de ayer. En tanto, son 429 personas aisladas preventivamente.

Por otro lado, debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María hoy no habrá testeos de Covid-19. El Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) informó ayer que el centro de testeo de Covid-19 que funciona en el predio del ex hospital Materno Neonatal no atenderá hoy y retomará sus actividades mañana.

Panorama nacional

A nivel nacional el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se reportaron en todo el país 3.089 contagios y se llegó a un total de 5.346.242 infectados. Ya superaron la enfermedad 5.205.534 personas y son considerados casos activos 24.005.

Además se registraron 23 fallecidos por coronavirus. Con esta cifra, la cantidad de víctimas fatales llegó a 116.703 desde el comienzo de la pandemia.

Por otra parte, ayer eran 687 las personas que cursaban la enfermedad en unidades de terapia intensiva.

La ocupación de camas de terapia, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 35,5%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 40%.

Controlado

A nivel regional, el Ministerio de Salud de Corrientes reconoció que en los últimos días aumentaron los contagios de coronavirus en esa provincia vecina.

Sin embargo, aseguraron que “los brotes ya están controlados”. Indicaron también que el nexo epidemiológico de los contagios de la ciudad de Corrientes están establecido en Goya.

En esa localidad, la segunda más importante de Corrientes por cantidad de habitantes, ya se detectaron casos de la variante Delta y es la que concentra la mayor cantidad de casos activos: el 50 %.

Mientras tanto, la variante Ómicron marcó el primer caso en un estado fronterizo de Brasil.

“Tenemos casos en Capital vinculados con Goya. La movilidad entre localidades naturalmente genera subas”, señaló la directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bobadilla. También indicó a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste que continúa la alerta por la variante Delta y que por esto aumentaron los testeos para intensificar la investigación epidemiológica.

Según la funcionaria de Salud, a pesar del movimiento de la curva de contagios de coronavirus, los brotes ya están controlados.

Ayer esa provincia informó 114 nuevos casos, la mayoría en Goya y en segundo lugar en la capital correntina. Así los casos activos son 672 de los cuales 38 están internados: 14 en terapia intensiva y 24 en sala común.