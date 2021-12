La carne vacuna siguió subiendo y el consumo se dispara por las fiestas

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

La carne vacuna sigue evidenciando incrementos de precio, pero también muestra un consumo en alza. En los últimos días algunos comercios de la capital provincial elevaron unos 100 pesos por kilo las cotizaciones de los cortes de parrilla o los que tienen más consumo hacia las fiestas de fin de año. En otras localidades, en tanto, siguieron registrando nuevas subas para los cortes de asado. Así, en general se vieron precios que superaron los 1.200 pesos por kilo de los cortes premium.

Para Abel Motte, empresario del rubro carnicerías, con los últimos incrementos se acumula un 25% de subas sobre los valores del producto. Pero se observan también signos de estabilidad y la compra del público comenzó a crecer de cara a las fiestas.

“Las subas son dispares y dependen de los diferentes eslabones comerciales que intervienen en el abastecimiento de la carne vacuna. Igualmente estimo que en los últimos 15 días está mucho más estable el precio. Ahora el consumo está muy activo, de lunes a miércoles impacta mucho el Ahora Carne”, comentó Motte.

El empresario explicó que una forma de acceder a mayores descuentos es la compra por piezas.

“El asado de novillo de exportación, que es una carne muy buena, está a 750 pesos. Mucha gente lo lleva por manta porque luego lo dividen por familias y se genera un ahorro importante”.

Apuntó, por otro lado, que un producto muy demandado, también proyectando las fiestas es la carne porcina.

“El cerdo también se lleva mucho. Es un producto de mucha calidad, nosotros traemos capones de buena genética. El kilo de cerdo entero va desde los 360 pesos y de ahí en adelante va variando según las piezas que la gente pide”, explicó.

Motte recordó que el año pasado los cortes premium para parrilla se terminaron antes de la Navidad, aunque diferenció que este año es impredecible el comportamiento que tendrá la gente.

“La economía de este país no se puede estimar, hoy hay mucha demanda pero todavía los grandes compradores no aparecieron. El año pasado en siete días se me fueron 30 mil kilos de asado. No sé qué va a pasar, pero lo que sí definimos es que no vamos a actualizar los precios. Los valores que están los mantenemos hasta fin de año o hasta que nos quedemos sin stock. Creo que el consumidor se merece que haya estabilidad para poder proyectar su compra”, comentó.

En carnicerías y supermercados, otros de los cortes con mayor demanda son matambre, peceto y lomo, cuyos valores también treparon en general por encima de los 1.200 pesos el kilogramo.



En Eldorado continuaron los aumentos

Tal como se preveía hace algunas semanas, el precio de la carne sufrió nuevos aumentos. El último de ellos fue en, promedio, de un 7% el fin de semana. No en todas las carnicerías se verificó el mismo porcentaje de aumento, al igual que en oportunidades anteriores, dependiendo del proveedor y de los aumentos anteriores.

“La última vez había dicho que iba a seguir aumentando -comenta el encargado del sector carnes de un supermercado céntrico-. Ahora fue un 3% el que recibimos, pero era previsible porque siempre para las fiestas sube. La tira de costilla, que es lo que normalmente la gente pregunta, se fue a 1.160 pesos, después hay otros cortes más baratos como la aguja que está en 790, y otros más caros como el vacío, en 1.280”.

Omar, propietario de una pequeña carnicería, comentó que “el último aumento fue de casi un 10%. Se sabía que iba a aumentar más. Nosotros tenemos la costilla a 1.250 y el vacío a 1.350 pesos”.

