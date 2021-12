Romina Lescano abandonó Damas Gratis: “Ni una humillación más, no lo merezco”

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Romina Lescano denunció “maltratos” por parte de su hermano Pablo y decidió dar un paso al costado de Damas Gratis, dejando la legendaria banda de cumbia despúes de mucos años juntos.

La corista arremetió contra el cantante y fundador de la banda en las redes sociales, quien además es su hermano, donde se explayó sobre los motivos que la llevaron a abandonar el grupo de cumbia.

“Lastimosamente, hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis”, anunció la cantante en Instagram, lanzando la bomba en las redes. “Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!”, manifestó también en un comunicado que siguió con otros varios posteos.

Después, la corista enumeró las frases más hirientes que utilizaba su hermano para dirigirse a ella y la llevaron a abandonar la banda.

“Hace 23 años [vengo] aguantándote porque sos mi hermana”, “No te soporto más”, “No vengas más”, “Sos un dolor de hue… Y, encima, no sabés cantar”, “Devolveme los dos millones que perdiste”, reveló en una de sus Stories de Instagram, parafraseando a Pablo.

Además, dejó entrever que la situación viene de larga data y que abandona al grupo de cumbia porque ya no tolera la “humillación y falta de respeto hacia su persona”.

“Ni una humillación más. No me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”, arremetió la corista en otra historia de Instagram.

Si bien desde Damas Gratis aún no se expresaron oficialmente sobre el tema, Pablo Lescano también recurrió a la red social para hablar acerca de la decisión que tomó su hermana.

“Chau langosta. Buen viaje, gede”, apuntó con la imagen de un insecto, un grillo más precisamente.

El grupo musical, que ayudó a popularizar el subgénero musical de la “cumbia villera” fue creado en 1999 cuando Pablo Lescano se recuperaba de un accidente en moto. Al cantante y tecladista se le sumaron Carlos Segovia en timbales, Romina Lescano en coros y voz, César Candia en octapad, Hugo Gómez en bajo, Danny de la Cruz en trompeta, Edgar Gómez en guitarra y Gabriel Alza en animaciones.

Luego de conocer la decisión de la corista, Segovia le deseó suerte en Instagram. “Te vamos a extrañar compañera de giras. Mucha suerte en tu nueva vida y desde ya acá estaremos tus compañeros siempre”, escribió el artista sin fijar posturas ni agregar detalles a su partida.

“Se te va a extrañar querida Romi. Éxitos en lo que emprendas”; “Ojalá que el camino y las cosas que se te vengan sean para bien”; “Es increíble no verte más al lado de tu hermano, pero seguramente algo lindo vendrá. Éxitos”; “Se me rompió el alma”; “Se te va a extrañar. La banda no será lo mismo sin vos”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Romina los fanáticos de la banda.