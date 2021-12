Alec Baldwin borró su cuenta de Twitter tras la entrevista sobre Rust

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Sorpresivamente, Alec Baldwin borró su cuenta de Twitter, apenas unos días después de su primera entrevista en televisión sobre la reciente tragedia de Rust.

La cuenta verificada principal del actor @AlecBaldwin ya no está en el sitio, y en su lugar, cuando uno la busca aparece la leyenda “esta cuenta no existe”.

En un principio, apenas ocurrido el episodio en el que resultó muerta la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, durante el rodaje del filme, la cuenta eliminada había sido utilizada para emitir la primera declaración de Baldwin después del tiroteo.

Ahora, sin embargo, quedó fuera de la red. Su esposa, Hilaria Baldwin, también borró su cuenta de Twitter.

La otra cuenta del actor, @AlecBaldwin___, sin embargo permanece activa, pero no se ha utilizado en más de un año.

Una entrevista polémica

Esta decisión llega después de la entrevista de televisión de Baldwin con George Stephanopoulos de ABC, que se emitió el jueves 2 de diciembre pasado, durante la cual el actor afirmó que no apretó el gatillo que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director de Rust Joel Souza.

“El gatillo no estaba apretado,” dijo Baldwin. “Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría un arma a nadie y apretaría un gatillo contra ellos, nunca”, agregó el actor, quien también respondió a la pregunta de si este rodaje podría significar el final de su carrera. “Ya no me importa una mierda mi carrera”, señaló Baldwin.

El sábado pasado, expertos legales y de relaciones públicas consideraron que la entrevista que brindó Baldwin “puede ser contraproducente” para su situación ante la Justicia.

“Realmente es una situación sin ventajas, en lo que respecta a las consecuencias legales. Sus declaraciones pueden usarse en su contra; todos saben eso. Pero sus declaraciones no pueden usarse para ayudarlo en lugar de testificar, porque son rumores”, consideró la ex fiscal federal adjunta Neama Rahmani, cofundadora de la firma West Coast Trial Lawyers.

En un análisis que realizó en Los Ángeles Times, Rahmani agregó que Baldwin, “como actor y figura pública”, tenía “razones no legales para dar una entrevista (...) Pero no hay ninguna razón legal por la que deba dar una entrevista como ésa. Solo puede ser contraproducente”, indicó.

Los Ángeles Times también consultó a la abogada de defensa criminal de Los Ángeles, Lara Yeretsian, quien no fue tan terminante como su colega.

“La mayoría de los abogados defensores criminales no quiere que sus clientes hagan entrevistas en ABC para que el mundo entero vea cuando se les presentan cargos criminales potenciales. Pero a veces sabes que no te va a doler, y no creo que haya dicho nada que vuelva a incriminarlo”, afirmó Yeretsian, quien representó a celebridades como Michael Jackson y Scott Peterson.

Otra fuente consultada por el medio angelino fue Eric Schiffer, presidente de Reputation Management Consultants, con sede en esa ciudad de la costa oeste estadounidense, quien cuestionó la aparición mediática de Baldwin: “En todos los niveles, creo que ha manejado esto de maneras que estaban fuera de control, impulsivas y no estratégicas”.

Pesadillas y derrumbe

Durante la misma entrevista, Baldwin también hizo referencia a su estado mental. “Tengo sueños sobre esto constantemente ahora. Paso mi día, y lo hago a través del día... Entonces, al final, me derrumbo. Emocionalmente, me derrumbo”, confesó.

La semana pasada, la Policía comenzó a investigar nuevas pistas sobre posibles fuentes de munición que llevaron al rodaje de la película de Rust el 21 de octubre.

Las autoridades registraron los locales de un proveedor de armas de fuego y municiones en Albuquerque, Nuevo México.

Un miembro del equipo de Rust presentó una demanda contra el equipo de producción de la película por negligencia general después de la tragedia, alegando que causó “grave angustia emocional”.