Caso Wasyluk: pidieron la absolución de los policías acusados y ligaron las lesiones a un supuesto siniestro vial

Los abogados particulares de los 13 policías de la Unidad Regional II imputados por la detención, golpiza y posterior muerte de Hugo Miguel Wasyluk (38) en el calabozo de la comisaría Primera de Oberá, a fines de abril de 2011, solicitaron esta mañana ante el Tribunal Penal la absolución de sus defendidos al desestimar la mortal golpiza que los sentó en el banquillo y ligar las graves lesiones externas e internas que sufrió la víctima con un supuesto accidente automovilístico mencionado por un empleado municipal de Campo Ramón al que la querella ayer pidió investigar por el delito de falso testimonio.

Esa fue la estrategia desplegada esta mañana por el abogado Eduardo Paredes, defensor (junto a Ramón Butof) del ex cabo Carlos Antonio Gómez, imputado por tortura seguida de muerte para el cual tanto fiscalía y querella solicitaron la pena de prisión perpetua y del oficial subayudante Jorge Antonio Heijo, acusado por omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, para quien el Ministerio Público pidió una pena de 12 años de prisión y los querellantes 15 años de cárcel.

Familiares de Wasyluk pidiendo justicia de frente a los imputados.

Detrás de Paredes se encolumnaron los demás defensores de los imputados por los delitos más graves, integrantes de la comisión de Villa Bonita que detuvo a Wasyluk aquella noche del 25 de abril. Se trata de la abogada Cristina Salguero (defiende al ex sargento Pedro De Mattos, por tortura seguida de muerte) y Marcelo Carísimo (defensor del ex agente Ricardo Javier Rodríguez, por tortura seguida de muerte y del suboficial mayor Wilson Ricardo González, por delitos de omisión de denuncia de tortura e incumplimiento de los deberes de funcionario público).

El único que no utilizó el cassette del abogado posadeño fue el letrado obereño Javier Millán Barredo, representante de los uniformados que estuvieron de guardia en la comisaría Primera: Miguel Ángel "Pingo" Espíndola, quien era jefe de la dependencia donde murió Wasyluk sin asistencia médica y el personal a su cargo: Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Hugo Ariel Basaraba y Gustavo Javier Fontana, además del médico policial José Orlando Morales, todos imputados por el delito de incumplimiento de funcionario público, aunque el fiscal Elías Bys requirió esta mañana que también los condenen por encubrimiento.

Paredes marcó con su alegato el camino de los otros defensores.

Paredes comenzó pidiendo que en caso de que la sentencia judicial sea contraria a las aspiraciones de sus defendidos, los magistrados mantengan la libertad hasta que la misma quede firme y en ese punto divagó sobre aspectos relacionados a las prisiones preventivas, de donde también se agarraron los otros abogados coincidiendo con el requerimiento y afirmando que -en el caso de De Mattos, Rodríguez y Gómez- ya cumplieron ese tiempo en prisión durante la instrucción de la causa.

"El hecho no está probado"

Sobre el hecho delictivo que involucra a los uniformados concluyó que "es trágica la muerte, no hay dudas de eso, pero si le chocó alguien, es cierto que le chocó alguien", y en esa línea manifestó que "en términos etimológicos el hecho no está probado", poniendo en duda la capacidad del médico forense Horacio Marín -a cargo de la autopsia- quien, al momento de declarar, detalló (exhibiendo fotografías de la pericia) cada una las lesiones externas e internas detectadas en el cuerpo de Hugo y explicó de qué manera pudieron haber sido producidas, y con qué objetos podían ser coincidentes.

En defensa de sus clientes, Paredes cuestionó la declaración de Ana Wasyluk, hermana de Hugo, quien en su momento dijo haber visto cómo los uniformados castigaban a su hermano en el pasillo de la dependencia de Villa Bonita: "Por la disposición de los espacios jamás pudo haber visto lo que afirma y como ella es la única testigo su relato debe ser desestimado", pidió y acto seguido ponderó la declaración del empleado municipal de Campo Ramón, Rogelio Gómez, quien en la etapa instructoria había afirmado que la mañana del día en que sucedió la detención vio a Wasyluk con raspones en el cuerpo, brazos y golpes en el torso, e incluso que éste mismo le contó que le había chocado un auto por lo que estaba visiblemente herido.

Los fiscales mantuvieron el pedido y monto de pena para los acusados.

Si bien los dichos de Gómez son contrarios a la declaración del doctor Lein Hung Kuo, quien atendió en horas de la tarde de aquella jornada a Wasyluk y ratificó que al momento de la consulta por una infección no tenía ningún tipo de lesiones físicas visibles, Paredes espetó "ese doctor hablaba en coreano en aquella época, no se le entendía nada", desconociendo que Kuo es argentino.

En resumen, después de avanzar también sobre cuestiones personales que nada tenían que ver con el debate, Paredes pidió la absolución de Gómez y Heijo, además de la nulidad de la acusación fiscal por supuesta violación al principio de congruencia.

Mismo cassette

Repitió lo mismo el abogado Carísimo, adhiriendo a las conclusiones de Paredes que "son coincidentes con lo que teníamos preparado".

"Rodríguez no le puso un dedo encima, debe ser absuelto de tortura seguida de muerte y González no participó en nada porque no hubo golpiza", afirmó ante los jueces y requirió por eso la absolución de ambos aclarando que "Rodríguez agotó la prisión preventiva por lo que no puede ir preso si la sentencia no está firme".

Salguero explicando lo sucedido -a su criterio- en la comisaría de Villa Bonita.

Finalmente Salguero solicitó al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda para De Mattos "o una pena morigerada", rechazando el pedido de detención inmediata planteada por la fiscalía.

"Se basan más en suposiciones que en pruebas. No se le dio a la autopsia la posibilidad de otra hipótesis como el accidente que tuvo", dijo la abogada y resaltó que "el procedimiento fue rápido, como dijo De Mattos, y en ese corto tiempo se le pudo haber dado una paliza sin que ninguno de los testigos haya escuchado o visto algo", preguntó.

Poco antes del inicio, Paredes instruyó a los otros abogados.

Buscando poner a su cliente en una mejor posición en razón del cúmulo de pruebas que lo colocarían como uno de los principales autores de la paliza mortal, la letrada puntualizó que "el único contacto que tuvo De Mattos con la víctima fue al momento de la detención, cuando lo redujo con dos bastonazos en las piernas, pero nunca le dio otros golpes que le hayan ocasionado la muerte".

El Tribunal Penal de Oberá entró a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, a las 8.30, cuando dictarán sentencia.

