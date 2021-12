Educación: institutos de gestión privada tendrían un incremento del 30% en sus cuotas

martes 07 de diciembre de 2021 | 10:49hs.

El ciclo lectivo 2022 vendrá con aumentos en las cuotas en los institutos de gestión privada en la tierra colorada. El incremento rondará el 30%, número que la Asociación de Instituto Privados de Educación de Misiones (AIPEM), pidió que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) autorice.

En diálogo con el programa Aca te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Delicia Olivera, presidenta de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones dio a conocer detalles del pedido de incremento en las cuotas.

“Estamos abocados al cierre del ciclo y previendo lo que se viene para el próximo año. Sabemos que la inflación nos gana por mucho, pero también debemos reconocer y tener en cuenta la situación de la familia, así como nos gana a las instituciones obviamente que a las familias también”, expresó Delicia quien añadió “a principios de este año habíamos pedido un incremento del 25% y luego realizar un ajuste que finalmente no se hizo, por eso pensábamos un 30% para el próximo año. No es que vamos a estar súper bien, pero por lo menos nos ayudará a paliar bastante los gastos que tiene cada institución en insumos, luz, agua, personal de maestranza, impuestos, entre otros. Muchos gastos que mensualmente hay en un instituto”.

La titular de la Asociación manifestó también que si bien el pedido del 30%, seguramente habrá instituciones que querrán un número superior y que necesitan más, “pero también debemos acompañar a las familias porque en ninguna de las instituciones el fin de las cuotas es obtener ganancias. Realmente nos abocamos a prestar el servicio que eso es lo importante, por eso es que tratamos de pedir un 30% y ver cómo negociamos después”, indicó y agregó que aún desde el SPEPM, aún no obtuvieron alguna respuesta; “estamos a bocados al cierre de año, no tenemos respuesta del organismo, seguramente más cerca de la segunda quincena de diciembre nos estaremos reuniendo y resolviendo el número. Si no como venimos haciendo los últimos años, los definiremos en febrero del año que viene”.