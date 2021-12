Caso Wasyluk: la fiscalía requirió prisión perpetua para los ex policías De Mattos, Gómez y Rodríguez

martes 07 de diciembre de 2021 | 10:00hs.

La fiscal Silke solicitó la pena máxima para tres ex uniformados de Villa Bonita, acusados de haber torturado a Wasyluk. //Fotos: Cristian Valdez.

Los fiscales Myriam Silke y Elías Bys requirieron penas de prisión perpetua para los tres principales acusados de golpear salvajemente a Hugo Miguel Wasyluk (38), provocando en su cuerpo lesiones externas e internas irreversibles que terminaron con su vida tras una larga agonía en una de las celdas de la Comisaría Primera de Oberá, a fines de abril de 2011.

Se trata del ex sargento Pedro De Mattos (48), del ex cabo Carlos Antonio Gómez (33) y del ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37), acusados "del delito más grave del Código Penal que es tortura seguida de muerte", ponderó la representante del Ministerio Público.

En esa misma línea, Silke solicitó al Tribunal Penal de Oberá penas de 12 y 8 años de prisión para el oficial subayudante Jorge Antonio Heijo y el suboficial mayor Wilson Ricardo González, respectivamente, quienes están imputados por omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Los que le dieron la terrible golpiza son todos integrantes de la comisión de Villa Bonita, los que lo golpearon fueron tres de ellos: De Mattos, Gómez y Rodríguez. Lo detuvieron con extrema violencia, lo tuvieron a su merced, lo torturaron desde el momento en que lo inmovilizaron sobre la ruta. Los otros dos, Heijo y González, no hicieron nada por impedir lo que hacían los demás y siendo los de más alto rango tenían la obligación de hacer cesar los golpes de tortura pero no lo hicieron, tampoco denunciaron el hecho a los superiores, ni siquiera durante el debate quisieron individualizar a quienes golpearon a Hugo", concluyó la fiscal.

"Debe ser una condena ejemplar, estos hechos no deben volver a suceder", dijo y pidió que la pena requerida sea acompañada por la inhabilitación perpetua e inmediata detención de los cinco uniformados en caso de que fueran condenados.

Los policías de la Primera

Para Miguel Ángel "Pingo" Espíndola, quien era jefe de la Primera de Oberá (donde murió Wasyluk sin asistencia médica), el fiscal Bys pidió una pena de 6 años de prisión, mientras que para su personal a cargo solicitó 3 años de cárcel: Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, y Gustavo Javier Fontana.

Coincidiendo con la querella, la acusación fiscal no alcanzó a Hugo Ariel Basaraba al considerar que le corresponde la absolución porque le asiste el beneficio de la duda en cuanto a su accionar durante las horas que Wasyluk estuvo alojado en el calabozo de la dependencia obereña.

El fiscal Bys concluyó que "hubo un pacto de silencio entre los policías".

Para el médico policial José Orlando Morales, quien está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no revisó a la víctima como marcaban sus funciones, Bys pidió la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina y multa económica.

"Hubo un pacto de silencio entre los policías para que no se haga nada y se pueda cubrir las actuaciones de sus colegas. Fue un pacto de silencio elocuente porque termina con la muerte de este hombre sin ningún tipo de asistencia de la mano de quienes omitieron cumplir sus funciones", concluyó Bys, refiriendo que "la verdad es como el sol, una vez que empieza a alumbrar no lo podemos tapar y esta fiscalía tiene la convicción de que se hará justicia para la familia Wasyluk y para el pueblo de Misiones".

