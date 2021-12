Asumen Arjol y Klipauka como diputados nacionales y se espera la jura de Fernández

martes 07 de diciembre de 2021 | 10:12hs.

En el acto que se realizará este martes desde el mediodía, en la Cámara de Diputados de la Nación, se le tomará el juramento a los 127 diputados electos, incluyendo a los legisladores de Juntos por el Cambio de la tierra colorada Martín Arjol y Florencia Klipauka. En tanto que el diputado electo del Frente Renovador, Carlos Fernández, realizará su jura durante la primera sesión del cuerpo, planificada para mediados de diciembre, porque recién para esa fecha dejará el mandato que cumple como intendente de Oberá.

Los 127 diputados que resultaron electos el 14 de noviembre último prestarán juramento en una sesión preparatoria donde también se definirán las autoridades del cuerpo para el nuevo período parlamentario. Con la jura de estos legisladores que asumirán sus bancas el viernes se dará forma a una nueva composición parlamentaria para el segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández, en la que el oficialismo será primera minoría en ambas Cámaras.

La nueva conformación que tendrá la Cámara baja en base a los resultados de la elección del mes pasado mostrará una fuerte paridad entre el Frente de Todos (FdT), que tendrá 118 bancas, y Juntos por el Cambio (JxC), que contará con 115 escaños, aunque dispersos en al menos 7 bloques diferentes, que formarán parte de todos modos de esa estructura opositora.

La ceremonia de jura de los diputados en el Congreso se realizará al mediodía, en una sesión preparatoria en la cual prestarán juramento 127 legisladores, en orden por provincia y de acuerdo a las fórmulas que elijan según sus convicciones personales y religiosas. En la misma sesión, la Cámara de Diputados definirá las autoridades del cuerpo donde será reelecto -a propuesta del FdT- su presidente, Sergio Massa, y el vicepresidente segundo José Luis Gioja.

Martín Arjol: "Lo importante es la unidad de Juntos por el Cambio"

El legislador de Juntos por el Cambio de la tierra colorada, Martín Arjol, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: "La verdad que muy contento porque en definitiva es un momento también especial para compartir con todos los que nos acompañaron, muy expectantes porque si bien hoy juramos recién estaremos en funciones el día 10 de diciembre y la verdad que por lo que estamos viendo va a ser un panorama de bastante trabajo".

"Se probaron las sesiones ordinarias y entre ellas se tratará seguramente el tema del presupuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estoy muy entusiasmado con lo que se viene y con los objetivos que teníamos en la campaña, que era básicamente corregir el rumbo de la Argentina y sobre todo volver a poner en agenda a Misiones en los temas que nos duele a los misioneros", apuntó.

Además Arjol aclaró que "en diciembre tenemos esa limitación en cuanto a esos posibles proyectos que se van a trabajar. Ahora hay algo que nos parece fundamental que trabajar en este camino que es la apertura de la frontera, ya es momento de que haga una apertura real, porque vivimos una temporada en donde la actividad turística, no es sólo una actividad de esparcimiento sino que genera ingresos económicos a la provincia y los ingresos económicos generan trabajo para nuestra provincia y nos parece que es fundamental".

"Solo basta ver el informe del Indec con respecto al informe del Ministerio de Trabajo y la provincia de Misiones es la que más ha caído en generación de puestos privados. Preocupa en la provincia la generación de trabajo y en esto que obviamente vamos a estar limitados en temas, pero no limitados en la preocupación de los temas que tenemos que plantar que será la apertura de la frontera con temas como son: la reglamentación del artículo 10, pensar en una zona franca nuevamente y sin duda en el presupuesto también hay una discusión que aqueja a la provincia de Misiones", acentuó.

A continuación dijo que un dato que se tomará conocimiento después del 10 de diciembre "son los recursos que van a ir a la provincia de Misiones, la provincia tuvo un aumento del 38%, mientras que hay provincias, como Santa Cruz, con un aumento del 200% pero ahí la pregunta es qué especie de federalismo queremos".

Respecto a la ruptura que existió dentro del partido Centenario dijo que "no es que seguimos a una persona, en nuestro caso la decisión es una decisión orgánica dentro del espacio de la Unión Cívica Radical. Yo no tengo por qué justificar la decisión de pertenecer al bloque que pertenezco dentro del partido pero creo que habiendo zanjado esta discusión y las presentaciones los bloques hay que abocarse a la agenda de la gente y esas no es la agenda de la gente".

"Yo voy a estar en la discusión del presupuesto para que la provincia de Misiones tenga más recursos, más obras de infraestructuras, creo que esa es la agenda que tenemos que tener más allá de esta cuestión, que bueno es la cuestión puramente legislativa que vamos a estar dentro de Juntos por el Cambio y esperemos que después con el curso del tiempo las aguas se acomoden en el bloque. Lo importante es la unidad de Juntos por el Cambio y esa unidad que está garantizada".

Interbloque Provincias Unidas

La es oficial el nombre de Provincias Unidas con el que se llamará en la Cámara de Diputados de la Nación al interbloque parlamentario conformado por el diputado neuquino Rolando Figueroa, los diputados del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori y Carlos Fernández, y los legisladores de Juntos por Río Negro, Luis Di Giácomo y Agustín Domingo.

Diego Sartori y Luis Di Giacomo charlando en la previa de la sesión en que conformarán el nuevo bloque

El interbloque que hasta el 10 de diciembre se llama Unidad Federal para el Desarrollo luego de esa fecha se llamará Provincias Unidas, según se comunicó ayer en una nota que fue elevada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y que lleva la firma de los cinco diputados nacionales que formarán parte de ese espacio político.

En la misiva también se comunicó que el presidente del interbloque será el diputado rionegrino Luis Di Giácomo y que el vicepresidente del bloque será el legislador misionero Diego Sartori.

El presidente de la Cámara Baja también recibió ayer otra carta que comunica que el diputado Diego Sartori será el presidente del bloque Frente de la Concordia Misionero que conformará con el diputado electo Carlos Fernandez, que asumirá la semana que viene con legislador por la tierra colorada

“La realidad y el presente de la política actual indican que este es el camino en el que con coherencia y sentido misionerista podemos trabajar para defender los intereses de nuestra provincia y sumar para el bienestar de nuestra nación”, expresa la carta presentada ayer por los diputados nacionales misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández.

La conformación de los diferentes espacios políticos de bloques e interbloques parlamentarios y la elección de autoridades se terminará de cerrar hoy durante el acto de jura de los diputados nacionales electos en los comicios legislativos que se realizaron el pasado 14 de noviembre en todo el país.