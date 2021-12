“Mucha gente se enteró de los beneficios que tiene la musicoterapia”

martes 07 de diciembre de 2021 | 1:00hs.

Carlos Jurasek (61), enfermero que se hizo conocido por utilizar la música para mejorar las condiciones de salud y psíquicas de los pacientes del hospital Samic de Eldorado mediante la ejecución del saxo, mostró su alegría por el reconocimiento.

“La verdad que esta semana me sentí muy gratificado por una serie de reconocimientos que me hicieron, primero me reconoció la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Forestales, el martes a la noche me harán un reconocimiento por parte de uno de los Rotary Club de Eldorado, y ahora me informen esto del diario. Es una alegría enorme que reconozcan el trabajo que uno hace para mejorar la salud de los pacientes” ”, relató a El Territorio.

Jurasek aprendió música desde niño y cuando se recibió de enfermero empezó a investigar sobre los beneficios de la musicoterapia para mejorar las condiciones de vida y la salud tanto física como psíquica de los pacientes, al punto que la tesis con la cual se recibió lleva por título “La aplicación de la musicoterapia dentro de la intervención de enfermería para aliviar el sufrimiento psíquico” y presentó un proyecto a las autoridades del hospital de Eldorado para ejecutar conciertos de saxo en el área de Oncología.

“Lo que toco suele ser música clásica, sacra, o también algunos temas más populares como El cóndor pasa o de la película Titanic que se llama Más cerca, oh Dios de ti. En cada sector suelo ejecutar el saxo entre 20 minutos y media hora”, sostuvo sobre su repertorio en una nota realizada hace un tiempo.

“Ahora, explica, por ser fin de año y acercarse las fiestas, estoy ejecutando piezas navideñas como villancicos, y como es una música que le gusta mucho a los niños empezaré a ir también al sector de pediatría, además de continuar con lo que hago normalmente en oncología, y en la sala superior del Samic”.

Carlos ya llevaba tiempo realizando las presentaciones en el área de Oncología cuando, en un giro inesperado, él también pasó a ser un paciente oncológico.

En otra nota brindada a este medio relató cómo se dio la situación “En un chequeo general, saltó que tenía cáncer de colon. Yo venía con problemas de estreñimiento, me hice unos estudios y me diagnosticaron esa patología a tiempo. Empecé de inmediato con el tratamiento con la doctora Hass”.

La conmovedora historia de Jurasek de pasar de ser un enfermero que ayudaba mediante su música a los pacientes oncológicos a ser él mismo un paciente oncológico, e hizo conocida a nivel nacional.

“Una de las cosas que le agradezco a El Territorio fue que mediante esa segunda nota me llamó un medio de Buenos Aires, Radio Rivadavia, para hacerse eco del trabajo que estaba realizando. Y eso es bueno, porque mucha más gente en distintos lugares del país se enteró del valor de la musicoterapia, de los beneficios que trae, y de cómo mejora la salud de los pacientes”, celebró.