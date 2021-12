Scholz, a un paso de tomar las riendas en Alemania

martes 07 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El partido ecologista alemán de los Verdes aprobó ayer un acuerdo para gobernar Alemania en coalición con otras dos agrupaciones, lo que allana el camino para que el socialdemócrata Olaf Scholz suceda en el poder a Angela Merkel esta semana.

El liderazgo de los Verdes dijo que el 86% de sus afiliados votaron a favor del acuerdo alcanzado el mes pasado en una votación interna de la cual podían participar sus 125 mil miembros.

Las otras dos fuerzas políticas de la coalición, el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz y los liberales del Partido Democrático Libre (FDP), ya aprobaron también por amplia mayoría el acuerdo en sus convenciones, durante el fin de semana.

“Vamos a entrar a un gobierno nuevo y fuerte, con un gabinete muy fuerte y diverso, con viento de cola de las urnas”, dijo la líder de los Verdes, Annalena Baerbock, quien será la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores alemana.

El nuevo gobierno alemán se propone redoblar los esfuerzos contra el cambio climático y modernizar la primera economía de Europa, incluyendo mejorar sus redes de telefonía celular y de Internet, notablemente pobres comparadas con otros grandes países.

También contempla aplicar políticas progresistas y liberales como legalizar el consumo de cannabis con fines recreativos o facilitar el asilo en Alemania.

La cámara baja del Parlamento tiene previsto elegir mañana a Scholz canciller, cargo que en Alemania significa jefe de Gobierno, con una votación que pondrá fin a los 16 años de la conservadora Merkel en el poder.

Scholz necesitará el apoyo de 369 de los 736 diputados, y los tres partidos de la coalición reúnen 416, lo que le garantiza la investidura.

Horas antes de que los Verdes despejaran el último gran escollo antes de esa votación, Scholz presentó ayer a los 17 ministros que integrarán su gabinete.

El nombramiento más mirado era el del ministro de Salud, en momentos en que Alemania enfrenta su peor pico de contagios de coronavirus, a casi dos años del inicio de la pandemia.

Scholz eligió al epidemiólogo Karl Lauterbach, uno de los expertos científicos más respetados desde la irrupción de la pandemia y partidario de restricciones más duras.

Scholz, Merkel y los 16 estados de Alemania adoptaron la semana pasada nuevas restricciones que se dirigen sobre todo a los no vacunados, que no podrán entrar en lugares culturales, restaurantes y comercios no esenciales.

Además, Scholz manifestó que el Parlamento discutirá hacer obligatoria la vacuna del coronavirus desde febrero o marzo próximos.