Vuelven a habilitar la línea 0800 para denunciar cuadros febriles

martes 07 de diciembre de 2021 | 4:30hs.

Se lanzó ayer en doce municipios de Misiones la campaña de lucha contra el dengue. Las actividades se enmarcan en el “Plan estratégicos de enfermedades transmitidas por vectores” y básicamente consisten en la eliminación de objetos inservibles, comunicación social, concientización y folletería.

En Posadas, el acto se realizó en la plaza del barrio La Cima, de Itaembé Miní, y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y fuerzas de seguridad; la jornada estuvo encabezada por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad.

La provincia se encuentra aún en etapa de prebrote de la enfermedad, en tanto resulta inevitable que en el transcurso del verano se notifiquen casos. Es así que además de las acciones preventivas, es clave saber dónde consultar o denunciar ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos, cefalea, dolor muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón o sangrado de nariz y encías.

Al respecto, Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria de la Salud (APS) del Ministerio de Salud Pública, señaló a El Territorio: “Nosotros nos seguimos manejando con el 0800 del Ministerio de Salud donde la gente puede consultar por los síntomas y lo otro es acercarse a un Caps, a un hospital, porque todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer la serología para el dengue, lo cual es confirmatorio”.

A principios de marzo del año pasado, la cartera sanitaria local habilitó el 0800-444-3400 para consultas a través de cinco líneas activas para la asistencia con profesionales que asesoran en cuanto a cuadros febriles y síntomas asociados a dengue y coronavirus.

“Igualmente, nosotros trabajamos sobre la ficha epidemiológica, no sobre el laboratorio. Es decir, tenemos la denuncia a partir de los síntomas y se hace todo el trabajo como si fuera positivo indistintamente del resultado de laboratorio”, explicó Silva, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de la consulta precoz y en evitar automedicarse.

“Es fundamental recurrir al médico ante los síntomas y no automedicarse, en el caso de las enfermedades virales la persona debe tener mucho cuidado con la automedicación. Ante un cuadro de mucha fiebre mucha agua y paracetamol y prohibido tomar aspirinas”, acotó.

Sostuvo también que es básica la comunicación con los efectores públicos y privados. “Médicos del sector público y privado deben completar la ficha epidemiológica. Quizás en la parte privada no tenemos buen feedback de información, no en todos lados; en algunos municipios se trabaja muy bien con el privado porque se trabaja directamente con el laboratorio y algunos no, pero son cuestiones que vamos a ir subsanando”, comentó.

Campaña

En cuanto a la campaña contra el dengue, contó que “es una actividad junto a los municipios, cómo vinimos haciendo todo el año, acompañados de fuerzas como la policía de Misiones, fuerzas federales, Ejército, Gendarmería, Bomberos, ONG, comisiones barriales y otras. En realidad no es un lanzamiento, sino es demostrar lo que viene haciendo la Provincia, pero es un trabajo que hicimos todo el año”.

“Lo realizamos en doce municipios tanto por una cuestión epidemiológica como por una cuestión visual, porque esto se hace todo el año, en un trabajo en conjunto entre municipios, fuerzas federales, bomberos. En Oberá, por ejemplo, trabajamos la semana pasada luego del Liraa que nos dio un poquito alto, y se trabajó de la misma forma, y se está repitiendo en Andresito, Puerto Iguazú, Apóstoles, Alem, Jardín América, Puerto Rico”, agregó.

“Acá hay toda una cuestión de trabajar entre el Estado y el vecino. El Estado le debe dar calidad de vida al vecino pero el vecino debe ser ordenado y debe limpiar su patio, eliminar criaderos de mosquitos”, aseveró.

“Todavía estamos en una etapa tranquila, sin casos confirmados, producto del trabajo que se estuvo haciendo y el hecho de que no hay lluvias, estamos en tiempo de sequía (lo cual influye en que los mosquitos no se reproduzcan). Igual, no podemos bajar los brazos, debemos eliminar lo que sea inservible”, insistió.

Y añadió: “Hay que tener mucho cuidado sobre todo en Oberá, Andresito, Iguazú que son lugares donde años anteriores hubo muchos casos y la gravedad si se introduce otro serotipo de la enfermedad es peor”.