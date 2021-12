Ómicron: menos letal y más contagiosa ¿qué rol cumplen las vacunas?

lunes 06 de diciembre de 2021 | 14:44hs.

La nueva variante de coronavirus, ómicron mantiene en alerta a toda la población mundial. En Argentina en las últimas horas se ha detectado el primer caso, en un paciente de San Luis, es por ello que recalcan los cuidados y la aplicación de la vacunas.

En esa línea, Laura Barcán, infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, se refirió a esta nueva variante que aqueja al mundo.

Según dio a conocer la infectaloga, esta variante no parece ser tan letal, pero si más infecciosa que la variante Delta. “No tenemos datos muy concretos, solamente que la mayoría de los casos en África fueron gente joven, lo que genera más incertidumbre. Si bien sabemos que no es tan letal, sí que es más transmisible que las demás. Apareció a partir de muchas variaciones genéticas, más de 30. Con el correr de los días se van a ir conociendo más detalles y lo que implica esa nueva cepa”, indicó.

Muchos interrogantes van surgiendo alrededor ómicron, entre ellas, si las vacunas te protegen de contraer esta variante. En ese sentido, Barcán explicó que las vacunas de las diferentes variantes, pese a que no ayudan a frenar la infección o el contagio, si ayuda a que las personas no tengan consecuencias severas. “La recomendación es vacunarse porque evidentemente lo que viene sucediendo, es que las personas que han recibido por lo menos dos dosis de una vacuna, están muy protegidas de que el virus pase a su forma más severa. El requerimiento de terapia intensiva es muchísimo menor en la gente que recibió dosis de alguna de las vacunas, que las personas que no lo han hecho hasta el momento”.

Por otra parte, con respecto a la inoculación, la infectóloga dio a conocer que los pacientes deben saber diferenciar entre la aplicación de las terceras dosis y el refuerzo de las dos dosis de esquema primario.

En ese sentido detalló que la tercera dosis de la vacuna se les aplica a pacientes que van a responder en menor medida a la segunda dosis. Es decir que van responder menos con una segunda dosis que la población general. En este rango se encuentran los pacientes con algún tipo de inmunosupresión o los mayores de 50 años; también ingresan allí las personas que recibieron la vacuna sinopharm. “En estos grupos de personas esta recomendada, la tercera dosis que forman parte del esquema inicial, o sea, es que su aplicación, está muy cerquita de las dos primeras dosis”, indicó.

En cambio el refuerzo, es la vacuna que se aplica después de los seis meses de la segunda dosis a todas las personas. “Lo van a recibir todas las personas, de acuerdo a un orden establecido, empezando por el personal de salud, los mayores de 60 años y entonces se va a extender al resto de la población”, cerró.