Notifican febriles con sospecha de dengue y arranca una campaña en doce municipios

lunes 06 de diciembre de 2021 | 8:25hs.

Con la llegada del verano acecha otra enfermedad que es endémica en la región, el dengue. Misiones se encuentra en la temporada de prebrote y aunque muy lejos del escenario del 2019-2020, la más reciente epidemia desatada en el país, en los últimos meses se registraron los primeros casos de febriles.

Consultado sobre si hubo denuncias de sospecha de dengue o cuadros confirmados en los últimos meses, el ministro de Salud, Oscar Alarcón, dijo a El Territorio: “Síndromes febriles con sospecha de dengue, muy escasos”.

Es sabido que ante un cuadro sospechoso, se activa el protocolo de bloqueo sanitario (fumigación) en la manzana donde vive el paciente en cuestión, como asimismo se le practica un examen de laboratorio con la técnica PCR para confirmar o descartar la enfermedad. En ese sentido, fuentes consultadas del ámbito de la Salud confirmaron que en las últimas semanas hubo operativos, pero las muestras fueron descartadas para dengue, al menos lo que corresponde a Posadas y Garupá.

“Estamos en etapa de prebrote y por eso iniciamos en simultáneo la campaña 2021/2022, pero nunca se dejó de trabajar”, sostuvo en referencia al “Plan estratégico de enfermedades transmitidas por vectores”, que comenzará hoy a las 9, en doce municipios de las seis zonas sanitarias de la provincia.

Se trata de un megaoperativo contra el dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y que comparte un síntoma con el Covid-19: la fiebre. “La actividad va consistir en eliminación de inservibles, comunicación social, concientización, folletería”, dijo a este medio, el subsecretario de Atención Primaria de la Salud (APS), Danielo Silva.

“Cada uno de los que estamos acá va a tener la posibilidad de ser una herramienta muy importante en está campaña, esta campaña de dengue en toda la provincia forma parte de esto que es la vigilancia epidemiológica, trabajar juntos con las fuerzas también”, acotó Alarcón.

En Posadas el operativo será en Itaembé Miní, mientras que en Garupá, en el barrio Nuevo, en Eldorado se hará en el barrio Sarmiento del kilómetro 6 y en Puerto Iguazú en el barrio Villa Tacuara.

En San Pedro, los agentes sanitarios estarán recorriendo el barrio Santa Rosa, en San Vicente, en el barrio San Roque y en Andresito será en el barrio Belgrano.

En tanto, en Puerto Rico el operativo se hará en el barrio Comedor Teresa Tello y en Jardín América, en el barrio Capilla 2. Por último, en Oberá los trabajos se desarrollarán en Villa Stemberg.

Sin circulación viral en el país

Según el último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, en lo que va de esta temporada el país no registra circulación viral de dengue, lo cual puede ser interpretado como positivo si se compara con año anteriores en los que a esta fecha había pequeños brotes en provincias como Salta, Formosa o Misiones.

No obstante, el último documento publicado está poco más de un mes desactualizado, pues el informe publicado en el sitio web de la cartera sanitaria nacional corresponde a las semanas epidemiológicas 31 a la 42, es decir, desde el 1 de agosto hasta el 23 de octubre.

“Este informe se confeccionó con información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta el día 23 de octubre de 2021. Entre las semanas 31 y 42 de 2021, correspondientes a la temporada 2021-2022 no se registraron casos confirmados de dengue u otros arbovirus. De las 579 notificaciones de esta temporada, 478 fueron casos sospechosos de dengue. De ellos, sólo tres casos presentaron pruebas positivas que no permiten corroborar si se trata de una infección reciente (todos ellos de la provincia de Formosa)”, detalle el informe de Nación.

“A lo largo del año 2021 se registraron 3.962 casos confirmados de dengue. Los últimos casos confirmados se registraron en la semana 25, en Jujuy, La Rioja y Salta. Desde entonces no se han registrado nuevos casos confirmados, por lo que no hay evidencia de circulación viral actual de dengue ni de otros arbovirus”.

En la temporada 2020-2021, de acuerdo al boletín epidemiológico de Nación: “Del total de casos serotipificados, en el 92% se registró el serotipo DEN-1. El restante 8% se distribuyó entre casos de los serotipos DEN-2 (en Misiones y casos aislados en ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Córdoba) y DEN-4 (en Formosa)”, detalla el documento.

El conocimiento de los serotipos de la patología permite evaluar el nivel de complejidad de la región, dado que la circulación de dos o más serotipos puede derivar en cuadros graves, en una persona que ya se haya contagiado y recuperado.

Misiones concentró el 3% de los casos

A mediados de julio finalizó en Misiones lo que se conoce como etapa de brote de dengue, con lo cual se inicia el período interbrote, clave para los trabajos de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti.

Tras varias semanas sin denuncia de casos, en julio el Ministerio de Salud Pública determinó que se cortó la circulación viral. Desde la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud (APS) confirmaron que se cerró período de brote 2020/2021 en la semana 26, del 27 de junio al 3 de julio 202.

Según el Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica emitido por Nación, Misiones concentró el 3% de cuadros de dengue confirmados por laboratorio a nivel país en la temporada 2020-2021, cuando en el brote 2019-2020 la cifra fue del 50% del total de casos.Ese 3% traducido en cantidades representa un centenar, siempre en referencia a la confirmación del diagnóstico. Sin embargo, Misiones tuvo 4.284 notificaciones de cuadros febriles, distribuidos en los municipios de Posadas, Garupá, Puerto Iguazú, Bernardo de Irigpyen, entre otros.