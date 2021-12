Alta concurrencia de posadeños a los balnearios de Ituzaingó

domingo 05 de diciembre de 2021 | 19:32hs.

Los últimos dos fines de semana largo, los alojamientos estuvieron al 100% en Ituzaingó, Corrientes, localidad que dista a pocos kilómetros de Posadas y es favorita por sus playas.

Tal es la demanda en la ciudad balnearia que en la mayoría de los complejos turísticos casi no tienen disponibilidad para estas fechas. Este fin de semana se volvió a ver mucha gente por las calles, y el buen clima también acompañó estas jornadas con temperaturas que llegaron a los 35º.

Como siempre, la mayoría de los visitantes provienen de Misiones, muchos con casas en la ciudad y otros por el fin de semana.

Si bien no hubo una apertura formal de la temporada debido a que el próximo 10 de diciembre cambian las autoridades locales. La gestión saliente no realizó el lanzamiento oficial y ahora queda para la actual gestión que aún o confirmó fecha el lanzamiento. Igualmente, los guardavidas ya están trabajando en las playas y paradores habilitados como forma de proteger a los cientos de turistas que se vuelcan cada fin de semana a disfrutar de la tranquilidad y la belleza de sus playas.

En esta temporada, el turismo se viene desarrollando muy bien en Corrientes, sobre todo los esteros del Iberá, que hoy no está con estacionalidad, tiene presencia todo el año, y es cada vez más atractiva, destacaron desde el gobierno. Ituzaingó además cuenta con uno de los portales a esta maravilla correntina, el Portal Cambyretá.

Recomendaciones

Desde la Prefectura de Ituzaingó recordaron tener en cuenta que deben concurrir siempre a las playas habilitadas por las autoridades municipales, ya que poseen aprobadas las inspecciones y están asistidas por guardavidas.

Los bañistas deben como siempre extremar el cuidado de los niños cuando ingresan al agua y no ingerir bebidas alcohólicas antes de ingresar al agua.

Y sobre todo respetar los indicadores de señalización y cartelería que advierten sobre cuáles son las zonas prohibidas para bañarse o de acceso al río. También se encuentra prohibida la permanencia de personas en los bancos de arena que son considerados de “alto riesgo” como también se prohíbe el ingreso en el interior del riacho Apipé Chico y Embocadura Isla San Martín, Isla Sarmiento, Isla Rivadavia e Isla Paloma. Se recuerda desde las autoridades que en esa zona semanas atrás se ahogó una familia.

En cuanto a los propietarios de embarcaciones, deben usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios. Los conductores deben poseer la correspondiente habilitación expedida por Prefectura y no ingerir bebidas alcohólicas. Tampoco deben conducir menores no habilitados. evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad o desconociendo el pronóstico meteorológico y respetar las áreas de navegación establecidas por la Prefectura además de evitar navegar en proximidad de boyado para bañistas u otras embarcaciones. En proximidades de muelles, amarraderos o fondeaderos se debe navegar a velocidad reducida para no poner en riesgo a las embarcaciones que naveguen y que se hallen amarradas o fondeadas.

En el caso de los Kayaks navegar siempre con chaleco salvavidas y silbato, verificar que el casco no presente vías de agua. lleve un remo adicional a bordo y un cabo de rescate, y reme alejado del canal de navegación. En caso de vuelco nunca abandone el kayak, porque el mismo posee reserva de flotabilidad. Los menores de 18 años deben navegar acompañados por mayores. Y algo muy importante para la realización de travesías con varios kayaks, se debe presentar nota ante la autoridad marítima, solicitando la autorización correspondiente.

En lo referente a las tablas a vela, usar siempre el chaleco salvavidas, cabo de seguridad y demás elementos de seguridad reglamentarios. Navegue siempre en pareja, y nunca en horario nocturno, respetando además la Carga Máxima aprobada acorde diseño de la embarcación.

En caso de dudas o consultas, deben dirigirse a la Prefectura Ituzaingó (Bernardino Valle y Centenario) o al teléfono: (03786) 420025.

Ituzaingó App

Desde hace muy poco, los turistas cuentan con una herramienta fundamental para organizar su visita a Ituzaingó, convirtiéndose

en la primera ciudad de la provincia de Corrientes en contar con una herramienta digital de este tipo, que es la Ituzaingó App.

Se puede buscar en Play Store Ituzaingó app, se la instala, luego se abre y se entra directamente en la aplicación. En el primer botón Paraíso Natural se cuenta la historia de la ciudad a través de la cultura, tradiciones, lugares, etcétera. El segundo botón, ¿Qué hacer en Itu?: allí se muestran los eventos más cercanos, también sobre las playas, la información sobre cada parador y cómo llegar, entre otros datos. Los museos, el calendario anual de eventos, los paseos de la ciudad, Yacyretá, también algunas actividades deportivas, iglesias, parroquias y templos y el Casino. El tercer botón Alojamientos muestra todas las cabañas, hoteles, apart hotel, departamentos, campings, etc. El cuarto botón, Gastronomía, detalla respecto a lo que ofrecen cada uno de los lugares gastronómicos de la ciudad. En el quinto botón, Farmacias, se pueden ver cuáles son las farmacias y cuál es la farmacia de turno.

El sexto botón, Servicios, señala los principales servicios que existen en la ciudad y lo que uno puede necesitar, entre ellos las fuerzas de seguridad, Municipalidad, ubicación de los cajeros automáticos, agencias de viajes, talleres mecánicos, supermercados, etc. El séptimo botón,Yacyretá, muestra una reseña y explica cómo visitar la represa.