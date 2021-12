Cuestiones impositivas, cortes de ruta y bajas ventas preocupan a los comerciantes

domingo 05 de diciembre de 2021 | 9:38hs.

El sector comercial de Misiones va cerrando un año complejo y de recuperación. Si bien en la mayoría de las cámaras de comercio recién se comienzan a analizar los números puntuales de todo el año, ya se adelantó que la demanda creció respecto al año anterior, aunque la incertidumbre sigue predominando e incluso en algunos sectores se siguen acentuando las bajas ventas.



Además, hay otras cuestiones que preocupan a los comerciantes en el cierre del 2021. Por un lado, los constantes cortes de ruta complican el abastecimiento y ponen en alerta a los vendedores locales, teniendo en cuenta el perjuicio que esto acarrea. Como el ejemplo de San Vicente o Eldorado, donde en este último caso ya se convocó a una manifestación de comerciantes y productores para solicitar alguna solución.



Mientras que en Oberá ocurre otra situación preocupante que tiene que ver con la aprobación del nuevo Código Fiscal. Los comerciantes obereños aducen que se trata de una norma arbitraria y sin consulta, por lo que ya se convocaron para manifestar el rechazo en la sesión del martes del Concejo Deliberante local.



En tanto, ciudades como Irigoyen e Iguazú vienen repuntando con la apertura de las fronteras, ya que los brasileños cruzan constantemente a realizar sus compras del lado argentino.



El panorama es dispar pero el factor común se resume en las expectativas de una recuperación pospandemia que comience a tener más fuerza de cara al 2022.



Cortes y convocatoria

Los cortes de ruta se volvieron un dolor de cabeza para comerciantes y productores, tanto de ruta 12 como de ruta 14. Es que complican la distribución de mercaderías y la logística en un mes que se espera recuperar un poco las ventas.



Héctor Hirch, presidente de la Cámara de Comercio de San Vicente expresó a El Territorio la disconformidad de muchos comerciantes de la zona por los cortes. “Estamos muy preocupados, quedan varados mucho tiempo los transportes, lo que lleva a que aumenten los costos de traslado de mercaderías”, expresó.



Dijo que si bien en la localidad no se producen los cortes, “sí hay en Oberá y Dos de Mayo, con quienes tenemos conexión continua comercial. Cuando veían cortada la 14 buscaban venir por la 7, pero también tenía cortado el puente, así que no se puede”, indicó, graficando que la comuna se vuelve rehén de los manifestantes.



En tanto, productores y comerciantes de Eldorado convocan a una manifestación contra los cortes de ruta para mañana, a las 7 horas en la intersección de Ruta Nacional 12 avenida Tránsito Pesado. Desde las primeras asambleas realizadas por los productores autoconvocados los cortes de ruta vienen siendo cuestionados por los inconvenientes que ocasionan a quienes transitan por cuestiones laborales o turísticas.



Pero la violencia ejercida por los manifestantes del Movimiento Teresa Rodríguez de Caraguatay sobre un automovilista, donde le golpearon la camioneta con palos, fue el desencadenante de la convocatoria realizada para mañana. “Somos todos víctimas de este atropello a nuestros legítimos derechos de libre circulación”, expresaron en el comunicado.



Además, insistieron a quienes asistan a manifestarse que lo hagan en paz, siendo respetuosos de los espacios verdes y dejando el lugar impecable una vez finalizada la concentración.



Sergio Delapierre, uno de los referentes de los autoconvocados, expresó: “queremos impedir que los trabajadores sigan perjudicados por esto. Nos juntaremos para defender el libre tránsito, trabajo e igualdad de oportunidades de los ciudadanos”.



Oberá con otro reclamo

En Oberá, muchos emprendedores están en contra del nuevo Código Fiscal.

Los comerciantes de Oberá se autoconvocaron para asistir este martes a la sesión del Concejo Deliberante, con el fin de rechazar el Código Fiscal Municipal aprobado la semana pasada. La disconformidad con el proyecto se viene dando desde que se conoció el tratamiento, y los vecinos apuntan a que se trata de una iniciativa arbitraria que no tuvo la participación real de los vecinos.



A través de un comunicado, la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco) criticó la aprobación también por considerarla inapropiada e inconsulta.



La ordenanza comenzará a regir el próximo año, introduciendo modificaciones y adecuaciones a la normativa hoy contenida en el Código Fiscal y en la Ordenanza Tributaria Municipal. El expediente se aprobó sobre tablas con el voto favorable de los concejales renovadores con la negativa de los bloques Juntos por el cambio y Todos por nuestra ciudad quienes indicaron que el expediente debía continuar en estudio en la comisión pertinente contando con la colaboración de las distintas entidades y colegios interesados en brindar su colaboración en la redacción de la normativa finalmente aprobada.



“Es nuestra obligación manifestar en primer lugar nuestra total disconformidad y repudio hacia esta grave determinación, entendiendo que este Código Fiscal Municipal no busca el bienestar del contribuyente obereño, quién se verá gravemente afectado por la nueva normativa, sin obtener un consenso entre la ciudadanía. En segundo lugar, exponemos que la Cripco inició las gestiones formales institucionales ante el Deliberativo y el Ejecutivo local el 7 de mayo pasado, presentando múltiples escritos que fueron respondidos informalmente, demostrando el escaso interés de nuestro Concejo Deliberante en relación a brindar participación en la discusión del tema”, se indicó desde la Cripco.



Por su parte, la comerciante Adriana Kosnicki explicó que en las últimas semanas “hicieron unas reuniones con la Cripco, comerciantes y profesionales, pero solamente fue para decir que hicieron reuniones porque en la realidad no se debatió lo importante y el proyecto es perjudicial para los obereños”.



“Los vecinos deben saber de los aumentos impositivos que trae este Código, que se aprobó de forma apurada. Son más de 200 artículos que a la lectura popular no se comprenden, que una vez vigentes no hay vuelta atrás porque el último código estuvo vigente durante décadas, este es el momento de alzar la voz”, exclamó.



En ese sentido, argumentó que se convoca “no sólo a los comerciantes, sino a todos los emprendedores y a la ciudadanía en general. Es una falta de respeto lo que hicieron”.



La mayoría de las vidrieras comerciales de Oberá tiene hoy en día la inscripción de “no a la aprobación exprés del nuevo código fiscal” y “este negocio apoya la redacción participativa del nuevo código fiscal” en rechazo de la metodología implementada por concejales locales ante la iniciativa.



Las fronteras

El cierre de fronteras tuvo un efecto dispar en Bernardo de Irigoyen. El comercio interno repuntó, sobre todo en los comercios de barrios o los supermercados de la zona urbana que no tenían muchas ventas. No obstante, hoy se mantienen vigentes y con buenos resultados en ventas, favorecidos también por las diferencias cambiarias y la circulación de los ingresos locales, haciendo que los pequeños y medianos comerciantes crezcan.



Pero otra situación vivió durante la pandemia, el comercio céntrico irigoyense que vendían grandes cantidades de mercaderías a clientes brasileños. Tuvieron una disminución de entre un 50 y 70% en sus ventas durante el cierre de fronteras, debido a que la mayoría tenía clientes específicamente del país vecino, pero hoy con la reapertura de fronteras, se nota un importante repunte comercial.



Walter Feldman, presidente de la cámara de comercio local, manifestó: “tras la reapertura de la frontera vamos recuperando de a poco el movimiento comercial al que veníamos acostumbrados antes de la pandemia, hay productos y comercios con más ventas que otros, pero el repunte es general, más comercios que se abrieron otros que se ampliaron, dando más mano de obra a nuestra gente y eso es muy importante para la recuperación pospandemia. Se está recuperando el principal sector que mueve la economía regional, y se renuevan las esperanzas y expectativas comerciales para el próximo año que se avecina”.



Por su parte, en Puerto Iguazú el funcionamiento comercial de la ciudad cambió de forma radical desde el inicio de la pandemia. Las expectativas a principio del 2020 eran de crecimiento y en ese momento la actividad comercial tenía la particularidad de que la mayoría los grandes comercios se ubicaban en el micro centro de la ciudad, con pequeños espacios comerciales en las principales avenidas.



Con el inicio de la pandemia, la mayoría de esos comercios migraron a los barrios con el fin de subsistir y así fue que se generó una expansión creando grandes centros comerciales en los barrios que se mantiene hasta hoy. En pandemia el 80% de los comercios cerraron sus puertas.



Con la apertura del turismo a nivel nacional en diciembre el 2020, muchos comercios volvieron al ruedo. Sin embargo, el centro de la ciudad aún se veía abandonado. Luego con la habilitación de ingreso de extranjeros al país, el microcentro comenzó a revivir, aunque muchos locales comerciales aún exhiben carteles de “alquilo” o “vendo”.



Se espera la apertura de todos los locales comerciales a fines marzo del 2022 con la finalización de la obras de la puesta en valor de la avenida Brasil que comenzó hace pocos días financiada por el gobierno provincial.



Dicha arteria será totalmente renovada y esto potenciará la oferta comercial que se espera derrame rédito económico a las demás arterias que componen las 7 bocas. Respecto a la recuperación, Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú indicó que en noviembre del 2020 habían cerrado 250 locales comerciales, algunos de forma parcial y definitiva, según un balance hecho en noviembre de este año el 80% de esos negocios volvieron a abrir sus puertas y están trabajando. Agregó que “hemos registrado la apertura de nuevos comercios, incluso franquicias a nivel nacional y sucursales de comercios Misioneros en Iguazú”.



Además Barreto asegura que de mantenerse la situación epidemiológica en el país y en Misiones, las ventas se recuperarán de forma exponencial. “Estimamos que al paso que vamos, al finalizar el primer semestre del año 2022 estaremos trabajando igual que en el año 2019 antes de la pandemia y para fines del 2022 podríamos estar mejor, teniendo en cuenta la diferencia cambiaria y todos los programas Ahora que benefician al consumo”.



Explicó que durante la pandemia las consultas por alquileres eran nulas, y actualmente - teniendo en cuanta las buenas proyecciones respecto a la temporada de verano por la edición del programa pre viaje - las consultas por alquileres de locales en el centro de la ciudad han aumentado.

Incertidumbre para el 2022 en medio de un escenario complicado