Los diputados elegidos en Misiones asumen sus cargos en el Congreso

domingo 05 de diciembre de 2021 | 9:35hs.

El próximo martes jurarán los 127 diputados electos en los pasados comicios del 14 de noviembre y El Territorio dialogó con los tres elegidos por el pueblo de Misiones: Martín Arjol, Florencia Klipauka y Carlos Fernández para conocer cuáles son los temas que quieren tratar en el Congreso y cómo se preparan para asumir en sus cargos en un diciembre agitado en materia parlamentaria.



Los tres legisladores electos en Misiones escogieron para el momento de la jura la fórmula que incluye a ‘Dios y la Patria’ pero en el caso de Carlos Fernández ese juramento no se concretará el próximo martes porque su desempeño en la intendencia de Oberá termina el 10 de diciembre y por ese motivo su promesa se concretará en la primera sesión del cuerpo a mediados de diciembre.



“No puedo jurar el martes próximo porque la carta orgánica municipal de Oberá estipula el mandato del jefe comunal hasta después del 10 de diciembre y por lo tanto no puedo jurar antes de esa fecha. Somos un grupo pequeño de legisladores que estamos en esa situación y ya nos avisaron desde la Cámara de Diputados que para cumplir con todos los protocolos legales lo haremos antes de la primera sesión, que creo que será entre el 14 y el 16 de diciembre” explicó el diputado Carlos Fernández.



Los que jurarán el martes próximo serán Martín Arjol y Florencia Klipauka, quienes ya estuvieron la semana pasada en el Congreso de la Nación realizando los trámites previos a esa jura. Ambos formarán parte del interbloque de Juntos por el Cambio. En tanto que el diputado Carlos Fernández conformará junto al diputado Diego Sartori el bloque de la Concordia Misionero que a su vez será parte del interbloque Provincias Unidas que presidirá el rionegrino Luis Di Giacomo.

Los legisladores misioneros también anticiparon la idea de trabajar en equipo en la Cámara de Diputados con cuestiones que forman parte de la agenda de reclamos misioneros que pasan según dijeron esencialmente por lograr las mejores condiciones para la creación de fuentes de trabajo y asegurar el acceso a los servicios de salud y educación.



Son conscientes que asumen sus cargos en un momento especial en el que toda la atención estará puesta en los recintos del Congreso de la Nación por dos temas esenciales para el gobierno que conduce Alberto Fernández: el tratamiento del proyecto de presupuesto 2022 y el plan plurianual de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Ambas iniciativas serán tratadas en este mes y encenderán un debate acalorado. Desde la Casa Rosada se muestran optimistas con la aprobación de ambas cuestiones.



Arjol y el deterioro económico

El diputado electo Martín Arjol dijo que “Misiones no es una isla sino una provincia dentro de un país y por lo tanto para que los verdaderos cambios estructurales que necesita la economía para crecer y la gente para vivir mejor es necesario reformular los valores de la política económica nacional y generar condiciones de inversión y de trabajo”.



En ese sentido dijo que “es fundamental que podamos avanzar en acuerdos parlamentarios que permitan incorporar al proyecto de presupuesto y a todas las iniciativas legislativas que pasen por nuestras manos cuestiones referidas al apuntalamiento de la economía que es lo que más le preocupa hoy a la gente tanto al que tiene trabajo y no le alcanza para llegar a fin de mes como al que no encuentra un trabajo”.



Tiempo de oportunidades

El diputado electo Carlos Fernández dijo que “en este momento con una Cámara de Diputados tan equilibrada en materia de poder entre el oficialismo y la oposición, el rol de los diputados que estamos afuera de esa grieta puede ser de buenas oportunidades para conseguir los pedidos misioneros”.



Luego destacó que “tanto el área especial aduanera, como el fondo especial por bosques como la lista de obras de infraestructura que forman parte del pedido que elevó el gobernador Herrera Ahuad a la Nación son nuestra columna vertebral de trabajo legislativo y con ese norte trabajaremos”.



Fernández expresó su idea de trabajar en la comisión de Salud porque “como médico y pediatra es un área en la que siempre me desenvolví así que espero ser parte de esa comisión y de todas las que sean de interés para temas que importen a Misiones como turismo, seguridad y fronteras”.



La educación es la clave

La diputada electa Florencia Klipauka con 27 años será una de las legisladoras nacionales más jóvenes del Congreso de la Nación. “Es la mayor responsabilidad de mi vida poder lograr en la Cámara de Diputados las soluciones a todos los problemas que necesita la población misionera y la educación es la llave que puede dar respuesta a todas las necesidades”, expresó.



Luego explicó que “la pandemia mostró una realidad que estaba oculta. Y que tiene que ver con la falta de conectividad que tenemos en toda la provincia de Misiones. Y ese será uno de mis objetivos a trabajar, porque hoy el acceso a internet es tan esencial como el acceso al agua. La educación de los niños y de los jóvenes es la clave que puede traer un futuro mejor a nuestra provincia, y para eso la conectividad es fundamental”.