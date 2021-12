Se escapó en Sarandí

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Vázquez no estuvo fino pero colaboró directamente en el gol de Boca.

Boca dejo en Sarandí una buena oportunidad para seguir ganando confianza al igualar 1 a 1 ante Arsenal, jugando un mal partido que no perdió por la falta de jerarquía de un equipo que ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de fútbol.



El partido se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona, Juan Ramírez abrió el marcador para Boca a los 44’ de la primera etapa e igualó Bruno Sepúlveda a los 3’ de la segunda.



Boca suma ahora 60 puntos en la tabla general, piensa las copas pero sigue jugando definitivamente mal.



La mala actuación de los dirigidos por Sebastián Battaglia fue el final de una semana para el olvido, luego de las versiones de actos de indisciplina de Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Sebastián Villa.



El miércoles jugará final de la Copa Argentina ante Talleres el próximo miércoles, en Santiago del Estero, como salida para un equipo que mostró un apenas discreto primer tiempo y una parte final en la que fue claramente superado por un equipo que también es último en la tabla anual y que venía de perder 5 a 0 en Santiago del Estero por Central Córdoba, próximo rival de Boca.



En la primera parte dentro de un trámite de mediocre para abajo, Boca se hizo dueño de la pelota pero careció de las ideas para crear las situaciones acordes a su dominio.



Un cabezazo de Izquierdoz, un remate de Cardona y una llegada de Villa fue lo poco que crearon los visitantes ante un rival que mostró por que va último en el torneo.



En los dirigidos por Battaglia, sólo Cardona mostraba algo de inteligencia en el medio.



Sobre el final un pelotazo del volante colombiano lo baja Fabra para que Vázquez habilite de taco a Ramírez y éste, de flojo primer tiempo, anote su primer gol en el xeneize y establezca el lógico 1 a 0.



En la parte final Boca entró “dormido” y permitió que Arsenal crezca en el medio por la labor de Miloc y Picco. En la visita solo resistía Campuzzano y los locales empezaron a crear situaciones ante Rossi.



Dos veces lo tuvo Albertengo y en la siguiente Sepúlveda logró el empate a los 31’ con un remate cruzado que puso justicia en el marcador.



El desconcierto del equipo de Battaglia era muy evidente, en especial por las malas entregas de sus zagueros Izquierdoz y Rojo, y si la cosa no fue peor se debió a la inexperiencia del juvenil Viveros, que resolvió mal solo ante Rossi y privó a su equipo de una victoria que ya esa altura no hubiese sorprendido.



En la próxima fecha, la 25ª y última, Boca recibirá a Central Córdoba.

La T llega afilado a la final de la Copa Argentina

Sarmiento cayó como local ante Talleres, finalista de la Copa Argentina, por la fecha 24 de la Liga Profesional. Los cordobeses, con el 2-1 conseguido en Junín, aseguraron su boleto para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores sin importar lo que ocurra el miércoles en la final de la copa ante Boca.



Jonathan Torres abrió el marcador para los juninenses, a los 12 minutos de la primera etapa, y luego lo dieron vuelta el uruguayo Diego García, a los 29’, y José Romero, a los 9’ de la segunda parte.