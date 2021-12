Hubo festejo anticipado

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

La dupla posadeña Fabio Montiel-Chzaijkowski (VW Gol) sufrió en la primera pasada de la etapa inicial del Gran Premio Coronación del Misionero de Rally, pero luego del abandono de Adrián “Telly” Pettersen, terminó celebrando el campeonato anticipado en el Grupo A.



Una primera etapa durísima para la definición del campeonato, con caminos muy sueltos y golpes de escena a la orden del día. En el PC1 Fabio Montiel, que habría el camino se retrasó y perdió cuatro minutos cuando se le salió la correa dentada. Por suerte pudo reparar y llegar al final del primer rulo.



En el PC2, la dupla de Posadas cuidó de más pero llegó a la asistencia donde se enteraban de los problemas de motor de su escolta Adrián “Telly” Pettersen, el único retador que le quedaba. Pese a la diferencia indescontable, el Montiel Competición celebró serenamente e íntimamente y sigue buscando cerrar de la mejor manera la 6ª fecha.



“Bastante duro estuvo el día, pero se dio, tuvimos un poco más de suerte. Hubo muchos problemas en la primera pasada, la sufrimos. En la segunda fuimos más tranquilos y se dio la definición. Lograr el campeonato es muy importante porque se trabajó mucho y es el mérito de todo el equipo. No es fácil ser campeón en el Grupo A y lo logramos por segunda vez. Mañana (por hoy) recién vamos a festejar”, contó un sereno Fabio Montiel, que viene octavo.



Entonces, la general y el Grupo A quedó en manos Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) con un acumulado de 33m40s4/10. Segundo en el Grupo A viene Andrés Kruse-Sebastián Mezzorana (VW Gol) y tercero está Lucas Ritter-Alejandro Ritter (Renault 18).



En la N3, Jonathan Nesse-Luis García (Citroën C4 VTS) sigue con su plan, ganó la etapa y espera un milagro que parece no llegará. Luis Da Luz-Lucas Houchuk (Ford Fiesta) viene segundo y tercero se ubica Maxi Isanbizaga-Jorge Kondratiuk (Ford Ka) quien corre como invitado.



El binomio de Iguazú, Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta) completó la etapa retrasado por un pinchazo, llegó quinto, y pese a que las matemáticas ya le dan, esperarán hasta hoy para desatar los festejos.



En la N2, el binomio sanpedrino Ivo Pérez-Pedro Lykus (VW Gol Trend) celebraba anticipadamente, pero recibió una penalización de 30 minutos al final del día y se volvió a quedar con las ganar de gritar campeón. El posadeño Bruno Alcaraz-Carolina Rosinczewski (VW Gol) ganó la Etapa 1 y sigue remando. Rubén Kroch-Javier Suárez (Ford Ka) terminó segundo y Héctor Ripoll-Gustavo Wholhein (Renault Mégane) viene tercero.



La definición más apasionante es la de la AZ Light, donde el local Javier Holtzbach-Sergio Márquez (VW Gol) dio un golpe de efecto y ahora pasó a liderar el torneo cuando sólo falta una etapa. El hasta hoy binomio puntero del campeonato Ricardo Pernigotti-Ricardo Pszegotski tuvo problemas con la dirección de su VW Gol y se deberá reenganchar y ganar todo para ilusionarse con defender el 1.



Otra definición apasionante es la de la Clase N6, donde la dupla puntera Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Senda) volvió a ser sólida y se llevó la etapa. Segundo viene Dante Duarte-Rafael Ortega (VW Gol). Tercero se ubica Luis Quintana-Leandro Velazquez.



En la Quad B, el local Sebastián Postschka se impuso de punta a punta y se acerca al festejo del campeonato. En La Quad A, el piloto de Alem Giuliano De Paola sigue firme rumbo a su primera corona.



Entre las motos todavía no hay campeones. El apostoleño Nicolás Zacharki ganó la general y manda en la E2, Daniel Yendrika gana en la E1, Fernando Ojeda manda en la E4 y Sebastián Otto es el líder en la E3.



Hoy, desde las 8, se correrá la segunda etapa. El cierre de la carrera, y el último tramo del año, será en el predio de los Jeeperos de Aristóbulo del Valle con un nuevo Súper Especial, donde se consagrarán a todos los campeones.

Premio Coronación

Hoy

7.50, ingreso de tripulaciones al parque cerrado

8, partida del primer auto desde el parque cerrado

8.40, partida del primer auto desde el parque de asistencia

8.53, largada P.E 5 - Salto Encantado III-Cantera D.P.V (III)

9.36, largada P.E 6 - El Maná III-Picada Paraguay (III)

11.49, largada P.E 7 - Salto Encantado IV-Cantera D.P.V (IV)

12.32, largada P.E 8 - El Maná IV-Picada Paraguay (IV)

14.30, largada PSE 2 - Súper Especial

Otra fecha

La 3ª y 4ª fecha del campeonato Zonal Norte de Karting y Motos se disputa hoy en el kartódromo Interlagos de Puerto Libertad.

Será una fecha doble y se definirán los campeones de las categorías de karting Escuelita, 150cc Estándar 12 HP, 150cc Senior 12.5 HP. Además, se conocerán los nuevos monarcas de las categorías motos en 110cc, 200cc y Libre. La entrada tiene un costo de 100 pesos.