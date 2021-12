Carla Vizzotti: “Es inevitable que Ómicron llegue al país”

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó ayer que es “inevitable que la variante Ómicron se siga propagando”, y descartó que se implemente la vacunación obligatoria.



“Es inevitable que Ómicron llegue al país y se siga propagando, pero tenemos el 97% de la variante Delta circulando y una situación epidemiológica muy buena con un 65% de la población vacunada y no es nuestro techo, porque estamos convocando a completar esquemas”, señaló en diálogo con CNN Radio.



Al respecto, Vizzotti aclaró que la expectativa sobre la nueva variante, que surgió en Sudáfrica y avanza en el hemisferio Norte, es que “aumenten los casos pero no las hospitalizaciones y muertes”, aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta.



Al descartar la vacunación como una medida obligatoria, apuntó a avanzar con la inmunización en el país.



“La idea no es hacer obligatoria la vacunación sino avanzar, porque los números son muy buenos en la Argentina, donde se superó el 80% de cobertura de población con una dosis y llegamos al 65% con las dos dosis; en los adolescentes, más del 70% con una y llegamos al 50% con dos; en tanto que entre las niñas y niños entre 3 y 11 años, tenemos 55% con dos dosis”, especificó.



Tras agregar que “Argentina confía en las vacunas”, aseguró que lo que se debe hacer son “acciones para estimular más y acelerarla, como vacunar en recitales, lugares abiertos o ir casa por casa para llegar a marzo con la mayor cantidad de personas con refuerzos”.



“Son siete millones las personas que se encuentran en condiciones de recibir la segunda dosis y no se han acercado”, dijo Vizzotti y agregó que el grupo etario que más influye en esta población es el de entre 18 y 39 años, que “además de beneficiarse individualmente va a ser clave porque son quienes más se movilizan y podrían ser también un factor de transmisión viral”.



Otra herramienta que, según manifestó Vizzotti, dialogaron con el Consejo Federal de Salud y se programará la próxima semana, es trabajar en el pase sanitario para que “disminuya el riesgo en eventos masivos y lugares cerrados con muchas personas”.



Respecto a la variante Ómicron, Vizzotti agregó que “no se sabe mucho” y contó que “lo primero que se hace es que del laboratorio se secuencia la variante, que informa que tiene 32 mutaciones en la proteína de la espiga, que es donde la vacuna apunta”.



“La cantidad de mutaciones en la proteína es el doble de la variante Delta y eso es preocupante y genera dudas sobre si es más transmisible, o letal, o si van a llegar a funcionar las vacunas”, añadió.



Tras recordar que en Sudáfrica hubo un aumento exponencial de casos pero sin reportes de fallecidos, Vizzotti sostuvo que “la evolución natural del virus tiende a ser más transmisible y menos letal”.



En lo que respecta a la situación sanitaria, ayer fueron detectados 16 nuevos contagios de coronavirus en Misiones en trece municipios. Los casos activos eran ayer 135, de los cuales 17 estaban internados en hospitales o sanatorios.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó 1.690 nuevos contagios de Covid-19 y cuatro muertes en todo el país.

Descartan caso sospechoso en Foz de Iguazú

La Vigilancia Epidemiológica de Foz de Iguazú, monitorea el caso de dos personas que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional Cataratas de dicha ciudad y que son del mismo vuelo en el cual llegó a Brasil un ciudadano procedente de Sudáfrica y que dio positivo al Covid-19, variante Ómicron. Uno de esos dos pasajeros vive en la fronteriza ciudad brasileña y trabaja en Ciudad del Este. Tras ser ubicado por Vigilancia Sanitaria de Foz de Iguazú, la persona declaró no tener síntomas y siendo sometida a la prueba se obtuvo el resultado negativo al Covid-19. Es lo que informó Roberto Doldan, director de la citada institución de salud.



Sin embargo, el segundo pasajero todavía no fue localizado. En Brasil ya son más de cinco los contagios de coronavirus con la variante Ómicron, uno de ellos en Santa Cruz del Sur, en Río Grande del Sur, que limita con Misiones.