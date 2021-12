“Los datos confirman que estamos saliendo”, aseguró Matías Kulfas

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, compartió ayer los datos económicos que, según sus propias palabras, “confirman que estamos saliendo” de la crisis que arrastra el país en los últimos años, a la que se le sumó la pandemia de coronavirus a principios del 2020.



A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, Kulfas detalló cuáles son las actividades que impulsan al crecimiento de la economía durante los últimos 11 meses.



“Termina la semana y quisiera compartirles varios datos económicos muy alentadores que se publicaron en estos días y que confirman que estamos saliendo, de la mano de la producción y el trabajo”, comenzó Kulfas su hilo de Twitter.



En una segunda publicación, explicó que “en noviembre la producción de vehículos automotores superó las 46.000 unidades. Fue el mejor noviembre en 5 años. Las exportaciones automotrices superaron las 32.000 unidades y fueron las más altas en 7 años para ese mes.



En cuanto al empleo formal, destacó que “lleva 11 meses seguidos de subas, y en septiembre aceleró su recuperación, con 20 mil empleos creados. En el último año recuperamos 141 mil empleos formales perdidos en los primeros meses de la pandemia”.



A continuación resaltó que “el empleo formal en software no para de batir récords. En septiembre tuvimos 124 mil empleos formales en el sector, una suba del 15% contra dos años atrás. El sector viene creando 1.200 puestos de trabajo por mes en 2021”.



En la siguiente publicación agregó que “el mercado de trabajo está volviendo a la normalidad. La tasa de suspensiones (porcentaje de trabajadores suspendidos) ya está por debajo del promedio de 2019. En octubre fue del 0,9% (contra 1,2% de 2019)”.



Además, explicó que “en noviembre, las exportaciones a Brasil alcanzaron el mayor nivel en 7 años. Gracias a ello, tuvimos el mayor superávit comercial bilateral (307 millones de U$S) desde que hay registro para ese mes.



Y el último dato que analizó el ministro de Desarrollo fue sobre la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, que tuvo su mejor noviembre desde que comenzó a operar.



“La producción de hidrocarburos en Vaca Muerta no para de batir récords gracias a que hemos implementado el Plan Gas. En noviembre, las fracturas en Vaca Muerta fueron récord histórico, superando las 1.100”, escribió.



Para finalizar, Kulfas reiteró que “estamos saliendo de esta larga y dolorosa crisis. Y lo estamos haciendo de la mano de la producción y del trabajo, fundamentales para la inclusión social y la mejora de vida de nuestro pueblo”.



Más rápida de lo esperado

El ministro Kulfas había resaltado dos días antes que “la economía argentina se está recuperando más rápido de lo que se esperaba” y que ya alcanzó “niveles precovid”, gracias en buena parte al desempeño del sector manufacturero, con récords de actividad en muchas de sus ramas.



“La rápida recuperación reciente explica por qué tenemos 42.000 empleos industriales más que en diciembre de 2019. La mejora es generalizada: 18 de las 24 ramas industriales tiene más empleo que entonces. Llevamos más de un año recuperando empleo formal; y esta recuperación tuvo lugar en la amplia mayoría de sectores”, aseguró Kulfas al participar de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).



En ese sentido, destacó a sectores como alimentación, maquinaria agrícola, automotriz, vidrio, calzado, forestoindustria, farmacéutico, electrodomésticos o la producción de ladrillos, todos con récord de producción de al menos 5 años y, en algunos de ellos, el mejor nivel del siglo XXI.



También señaló que la industria argentina hace una gran contribución al dinamismo científico y tecnológico, ya que “explica más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo empresario en Argentina”, por lo que llamó a salir del “dogma anti industrial” y la “grieta” de pensar un país sin desarrollo de la industria, que abastezca tanto las exportaciones y como al mercado interno.



“Ambos desarrollos, del mercado interno y externo, son fundamentales. Que crezca el mercado interno a partir de la mejora salarial, la creación de puestos de trabajo y la inclusión social es fundamental”, había destaco en su participación ante los industriales.