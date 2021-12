Ana de Armas en un nuevo proyecto

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Ana de Armas no para de trabajar. La estrella cubana que hace poco estrenó No Time to Die, la última entrega de James Bond junto a Daniel Craig, volverá a reunirse con Chris Evans. Juntos, protagonizarán Ghosted, la nueva película de Apple TV+. La cinta que se describe como una comedia romántica de acción iba a contar con las actuaciones de Evans y Scarlett Johansson, pero esta última debió abandonar el proyecto por conflictos de agenda. Según Deadline, la película tiene previsto comenzar su rodaje en febrero, lo que resultaba conflictivo para la actriz de Black Widow. De esta forma, De Armas se pondrá en el lugar de la nominada al Oscar en la nueva apuesta de la plataforma.