Filas diferenciadas y cupo de 14 litros de combustible para Brasileños en la estación YPF de Irigoyen

sábado 04 de diciembre de 2021 | 9:52hs.

En Bernardo de Irigoyen la venta de combustibles sigue liderando las ventas a brasileños desde la apertura del paso fronterizo entre Bernardo de Irigoyen y la ciudad Brasileña de Dionisio Cerqueira, los brasileños favorecidos por las diferencias cambiarias llegan a los comercios irigoyenses por varios productos, pero unos de los más buscados es el combustible, ya que en Argentina lo consiguen a menos de la mitad del precios que del otro lado de la frontera.

Debido a la alta demanda, en el caso de la estación de servicios YPF de esta localidad, desde ayer por la tarde se empezó a limitar la venta a brasileños, solo 14 litros podrán cargar los vehículos con patentes extranjeras y también se implementaron filas diferenciadas, situación que no se daba días anteriores.

Con la implementación de las filas diferenciadas se generaron algunas confusiones y también el malestar de los empleados de la estación de servicio en cuestión, ya que la medida es un poco contradictoria, porque días anteriores recibían muchas quejas de clientes locales pidiendo prioridad en la atención y desde ayer cuando se implementaron las filas diferenciadas, eran muy pocos los consumidores locales, tanto así que no se llego a formar filas mientras que los vehículos brasileños formaban filas de una cuadra.

Al respecto Carlos Alberto Fernández, empleado de la estación de servicio, manifestó a El Territorio, “La orden de limitar el cupo de venta a brasileños y las filas diferenciadas, como empleados las estamos respetando, pero es un poco contradictorio, creo que se tendría que replantear esta cuestión, porque hoy vemos la isla de clientes argentinos prácticamente vacías, y una larga fila de brasileños esperando y encima con un cupo limitado de compra, entendemos al cliente argentino que no se quiere quedar sin combustible y reclama, pero tampoco hoy vemos una gran cantidad de argentinos comprando, así que tranquilamente se podría habilitar por lo menos un surtidor mas para los brasileños y así estaríamos agilizando más la atención y generando más mano de obra también, pero nosotros únicamente tenemos que acatar órdenes de nuestros superiores, por otro lado hay que dejar en claro que la falta de combustible se viene dando y es una realidad, pero no por la venta a extranjeros, sino por una cuestión de abastecimiento por parte de las petroleras que no están enviando lo suficiente para atender la alta demanda”.



Las largas filas en las estaciones de servicios irigoyenses es una constante desde la apertura de fronteras, pero aumenta los fines de semana y feriados en Brasil, duplicando o triplicando las ventas en esos días, de todas maneras debido a la alta demanda, prácticamente todos los días falta combustibles o llegan con lo justo en la estación de servicios YPF, pero hay tres estaciones más que también tienen una alta demanda, y en algunos casos también registran faltantes aunque estas estaciones por el momento no están limitando las ventas a extranjeros.